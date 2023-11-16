Барнаулец отдал мошеннику 58 тысяч рублей при попытке продажи квартиры
Полицейские возбудили уголовное дело
16 ноября 2023, 12:58, ИА Амител
40-летний житель Барнаула стал жертвой мошенника при попытке продажи квартиры, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
Горожанин рассказал, что разместил на сайте объявлений сообщение о продаже жилья за 600 тысяч рублей. Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сказал, что готов купить недвижимость, и попросил снять объявление за предоплату.
Барнаулец назвал злоумышленнику номер банковской карты вместе с кодом из СМС, и после этого со счета списали 58 тысяч рублей. Мужчина понял, что ему обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.
Ранее мошенник запутал жителя Алтайского края финансовыми терминами и похитил 3 млн рублей.
13:33:40 16-11-2023
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