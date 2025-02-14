Жительница Барнаула отдала мошенникам 70 тысяч рублей в надежде получить цветы
Возбуждено уголовное дело
14 февраля 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле мошенники обманули девушку, которая заказала цветы оптом. Потерпевшая обратилась в полицию.
Как сообщили в МВД Алтайского края, в конце января на сайте объявлений горожанка увидела объявление о продаже оптовой партии растений по очень привлекательной для нее цене и связалась с продавцом.
"Девушку попросили сначала перевести общение с сайта объявлений в мессенджер, а затем произвести полную предоплату через систему быстрых платежей. Она перевела всю сумму – более 70 тысяч рублей – и стала ждать доставку", – рассказали в полиции.
В назначенный день цветы девушка не получила. Связаться с продавцом тоже не удалось: горожанку везде заблокировали.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
15:06:37 14-02-2025
По объявлению - вроде бы всё надежно. Что могло пойти не так?
15:14:47 14-02-2025
Ведро воды, цветы туды... Ха-ха-ха.
Хватит жалеть жертв жадности и тупости.
15:36:49 14-02-2025
Олег (15:14:47 14-02-2025) Ведро воды, цветы туды... Ха-ха-ха.Хватит жалеть жертв ж... А где в заметке про жалость? Возбуждение уголовного дела в отношении преступников - это не жалость к жертве, это должная работа правоохранительной системы.
22:15:11 14-02-2025
никада такова небыла и вот апядь