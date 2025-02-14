Жительница Барнаула отдала мошенникам 70 тысяч рублей в надежде получить цветы

Возбуждено уголовное дело

14 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Cindy Chan / unsplash.com

В Барнауле мошенники обманули девушку, которая заказала цветы оптом. Потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщили в МВД Алтайского края, в конце января на сайте объявлений горожанка увидела объявление о продаже оптовой партии растений по очень привлекательной для нее цене и связалась с продавцом.

"Девушку попросили сначала перевести общение с сайта объявлений в мессенджер, а затем произвести полную предоплату через систему быстрых платежей. Она перевела всю сумму – более 70 тысяч рублей – и стала ждать доставку", – рассказали в полиции.

В назначенный день цветы девушка не получила. Связаться с продавцом тоже не удалось: горожанку везде заблокировали.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.