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Жительница Барнаула отдала мошенникам 70 тысяч рублей в надежде получить цветы

Возбуждено уголовное дело

14 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Cindy Chan / unsplash.com
Фото: Cindy Chan / unsplash.com

В Барнауле мошенники обманули девушку, которая заказала цветы оптом. Потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщили в МВД Алтайского края, в конце января на сайте объявлений горожанка увидела объявление о продаже оптовой партии растений по очень  привлекательной для нее цене и связалась с продавцом.

"Девушку попросили сначала перевести общение с сайта объявлений в мессенджер, а затем произвести полную предоплату через систему быстрых платежей. Она перевела всю сумму – более 70 тысяч рублей – и стала ждать доставку", – рассказали в полиции.

В назначенный день цветы девушка не получила. Связаться с продавцом тоже не удалось: горожанку везде заблокировали.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Барнаул Мошенники

Комментарии 4

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Гость

15:06:37 14-02-2025

По объявлению - вроде бы всё надежно. Что могло пойти не так?

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Олег

15:14:47 14-02-2025

Ведро воды, цветы туды... Ха-ха-ха.
Хватит жалеть жертв жадности и тупости.

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Гость

15:36:49 14-02-2025

Олег (15:14:47 14-02-2025) Ведро воды, цветы туды... Ха-ха-ха.Хватит жалеть жертв ж... А где в заметке про жалость? Возбуждение уголовного дела в отношении преступников - это не жалость к жертве, это должная работа правоохранительной системы.

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Гость

22:15:11 14-02-2025

никада такова небыла и вот апядь

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