На Алтае женщина продала машину и перевела мошенникам 435 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
27 марта 2025, 11:30, ИА Амител
В Новоалтайске 55-летняя женщина перевела аферистам 435 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанке позвонил якобы ремонтник домофона. Он заявил о поломке устройства и необходимости изготовить новые ключи. Для этого он попросил назвать код из SMS, который женщина продиктовала.
Затем потерпевшая получила уведомление, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломали и необходимо позвонить по указанным номерам. Там ей сообщили, что на ее профиль пришла доверенность по факту распоряжения деньгами.
В дальнейшем с женщиной общались якобы сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга и убедили ее перевести 335 тысяч рублей на продиктованный счет, а также продать автомобиль Nissan March за 100 тысяч, которые она также потом им перевела двумя платежами.
"Сотрудник ФСБ сообщил, что мошенники могут угнать ее автомобиль, поэтому его необходимо продать, а после возбуждения уголовного дела против мошенников автомобиль ей вернется", – объяснили в ведомстве.
Только лишившись денег, жительница Новоалтайска поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее в Барнауле 21-летняя девушка отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Ее обманули под предлогом продления договора сотовой связи.
11:36:07 27-03-2025
Жаль, что у неё не было телевизора и интернета. А в полицию обращаться вообще последнее дело
11:44:13 27-03-2025
Она что, домофоном не пользовалась? Не знает цел он или поломан? Чушь какая-то!
11:52:49 27-03-2025
Ловко она от машины избавилась...
13:41:07 27-03-2025
.... (11:52:49 27-03-2025) Ловко она от машины избавилась... ... Проныра! А то бы угнали и всё!..
12:21:42 27-03-2025
Дурдом какой-то. Уже даже не верится. Может гипноз? Потому что если не гипноз, то идиотизм, но не может же быть столько идиотов вокруг. Отмените уже кредиты онлайн, их при желании банка можно и на не идиота повесть