На Алтае женщина продала машину и перевела мошенникам 435 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

27 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Деньги, сбережения / Фото: amic.ru

В Новоалтайске 55-летняя женщина перевела аферистам 435 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанке позвонил якобы ремонтник домофона. Он заявил о поломке устройства и необходимости изготовить новые ключи. Для этого он попросил назвать код из SMS, который женщина продиктовала.

Затем потерпевшая получила уведомление, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломали и необходимо позвонить по указанным номерам. Там ей сообщили, что на ее профиль пришла доверенность по факту распоряжения деньгами.

В дальнейшем с женщиной общались якобы сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга и убедили ее перевести 335 тысяч рублей на продиктованный счет, а также продать автомобиль Nissan March за 100 тысяч, которые она также потом им перевела двумя платежами.

"Сотрудник ФСБ сообщил, что мошенники могут угнать ее автомобиль, поэтому его необходимо продать, а после возбуждения уголовного дела против мошенников автомобиль ей вернется", – объяснили в ведомстве.

Только лишившись денег, жительница Новоалтайска поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Барнауле 21-летняя девушка отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Ее обманули под предлогом продления договора сотовой связи.