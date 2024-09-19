Жительница Барнаула отсудила у дорожников 400 тысяч рублей за травму

Женщина упала на лестничном переходе, который не очистили от снега

19 сентября 2024, 17:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

Жительница Барнаула, которая зимой упала на лестничном переходе возле своего дома, отсудила у МБУ "Автодорстрой" 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.

Женщина получила перелом со смещением отломков, что причинило ей тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что за очистку данного участка от снега и льда отвечает "Автодорстрой". Однако в день происшествия шел снег, и участок не был очищен.

Учитывая тяжесть и характер травмы, а также возраст женщины, которой предстояло долгое восстановление после перелома, в ее пользу была взыскана компенсация морального вреда.