Жительница Барнаула отсудила у дорожников 400 тысяч рублей за травму
Женщина упала на лестничном переходе, который не очистили от снега
19 сентября 2024, 17:16, ИА Амител
Жительница Барнаула, которая зимой упала на лестничном переходе возле своего дома, отсудила у МБУ "Автодорстрой" 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.
Женщина получила перелом со смещением отломков, что причинило ей тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что за очистку данного участка от снега и льда отвечает "Автодорстрой". Однако в день происшествия шел снег, и участок не был очищен.
Учитывая тяжесть и характер травмы, а также возраст женщины, которой предстояло долгое восстановление после перелома, в ее пользу была взыскана компенсация морального вреда.
19:40:29 19-09-2024
Весь наш дорожный налог бабке ушёл?
09:23:11 20-09-2024
Гость (19:40:29 19-09-2024) Весь наш дорожный налог бабке ушёл?... Наш дорожный налог бабкам и дедкам в столичных (Москва , Барнаул) кабинетах ушёл.
23:46:48 19-09-2024
Молодец женщина, не поленилась судиться.
07:26:29 20-09-2024
Нифига себе. А если бы лбом об бардюр ударилась. Могли бы и 450 дать. Что- то она продешевила....
07:54:00 20-09-2024
Хороший прецедент
10:44:49 20-09-2024
отличная новость.