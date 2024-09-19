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Жительница Барнаула отсудила у дорожников 400 тысяч рублей за травму

Женщина упала на лестничном переходе, который не очистили от снега

19 сентября 2024, 17:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

Жительница Барнаула, которая зимой упала на лестничном переходе возле своего дома, отсудила у МБУ "Автодорстрой" 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.

Женщина получила перелом со смещением отломков, что причинило ей тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что за очистку данного участка от снега и льда отвечает "Автодорстрой". Однако в день происшествия шел снег, и участок не был очищен.

Учитывая тяжесть и характер травмы, а также возраст женщины, которой предстояло долгое восстановление после перелома, в ее пользу была взыскана компенсация морального вреда.

суд

Комментарии 6

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Гость

19:40:29 19-09-2024

Весь наш дорожный налог бабке ушёл?

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RUSSKIY

09:23:11 20-09-2024

Гость (19:40:29 19-09-2024) Весь наш дорожный налог бабке ушёл?... Наш дорожный налог бабкам и дедкам в столичных (Москва , Барнаул) кабинетах ушёл.

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Гость

23:46:48 19-09-2024

Молодец женщина, не поленилась судиться.

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Добрый

07:26:29 20-09-2024

Нифига себе. А если бы лбом об бардюр ударилась. Могли бы и 450 дать. Что- то она продешевила....

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Гость

07:54:00 20-09-2024

Хороший прецедент

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Гость

10:44:49 20-09-2024

отличная новость.

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