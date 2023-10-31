Россиянка воткнула парню нож в спину за то, что он не помыл посуду

Врачи борются, чтобы сохранить жизнь молодому человеку

31 октября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

20-летняя жительница Подмосковья воткнула нож в спину своему молодому человеку во время споров из-за немытой посуды. Об этом сообщает Shot.

Пара ровесников снимает квартиру, оба работают на складе Wildberries. В выходной влюбленные отдыхали дома и все шло хорошо, пока между ними не начался спор из-за немытой посуды.

Парень во время конфликта толкнул девушку в комнату, а она в ответ схватилась за нож и ударила его в спину.

Молодого человека госпитализировали, врачи борются за его жизнь. Полиция начала проверку по факту случившегося.

