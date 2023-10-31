Россиянка воткнула парню нож в спину за то, что он не помыл посуду
Врачи борются, чтобы сохранить жизнь молодому человеку
31 октября 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
20-летняя жительница Подмосковья воткнула нож в спину своему молодому человеку во время споров из-за немытой посуды. Об этом сообщает Shot.
Пара ровесников снимает квартиру, оба работают на складе Wildberries. В выходной влюбленные отдыхали дома и все шло хорошо, пока между ними не начался спор из-за немытой посуды.
Парень во время конфликта толкнул девушку в комнату, а она в ответ схватилась за нож и ударила его в спину.
Молодого человека госпитализировали, врачи борются за его жизнь. Полиция начала проверку по факту случившегося.
16:05:29 31-10-2023
Ну явно в следующий раз помоет.
16:07:57 31-10-2023
посудомоечная машина это вещь
16:13:53 31-10-2023
В наше время каждый сам за собой моет посуду, убирает.
16:18:20 31-10-2023
Гость (16:13:53 31-10-2023) В наше время каждый сам за собой моет посуду, убирает. ... А зачем тогда жить вместе?
16:25:39 31-10-2023
Гость (16:18:20 31-10-2023) А зачем тогда жить вместе?... А вы вместе только для того, чтобы было кому за вами посуду помыть? :-)
16:43:41 31-10-2023
Гость (16:18:20 31-10-2023) А зачем тогда жить вместе?... Вместе живут для совместного времяпровождения. Сейчас мужчина моет посуду и делает уборку квартиры, также как и женщина, приносит в семью доход. На совместный доход живется легче.
19:30:47 31-10-2023
Гость (16:18:20 31-10-2023) А зачем тогда жить вместе?... а вы живете с уборщицей(-ком) за вами?
16:40:05 31-10-2023
Гость (16:13:53 31-10-2023) В наше время каждый сам за собой моет посуду, убирает. ... В наше время, посуду моет посудомоечная машина, а вы уважаемый(ая) отстали от времени лет так на *дцать....
16:52:04 31-10-2023
Гость (16:40:05 31-10-2023) В наше время, посуду моет посудомоечная машина, а вы уважаем... Большинство в наше время моют посуду руками. Мне вот место жалко на кухне под посудомоечную машину. Да и посуда в нее сама не прыгает и из нее сама не расползается потом по ящикам.
17:05:59 31-10-2023
Гость (16:40:05 31-10-2023) В наше время, посуду моет посудомоечная машина, а вы уважаем... Одну чашку, ложку, кружку можно после использования самому помыть, пока посуда не засохла. И при этом не надо тратить ... дцать литров воды на посудомоечную машину, вода нынче дорогая.
16:25:32 31-10-2023
Купил бы посудомойку и все дела! Мужики, не жадьтесь! (К слову, у меня есть посудомоечная машина)
16:52:50 31-10-2023
Гость (16:25:32 31-10-2023) Купил бы посудомойку и все дела! Мужики, не жадьтесь! (К сл... Я как женщина против посудомоечной машины на моей кухне.
19:32:16 31-10-2023
Гость (16:52:50 31-10-2023) Я как женщина против посудомоечной машины на моей кухне. ... я, как женщина, вас не понимаю)
02:09:50 01-11-2023
Элен без ребят (19:32:16 31-10-2023) я, как женщина, вас не понимаю) ... Я вас как женщина тоже не понимаю :-) Мне руками проще вымыть, чем копить грязную посуду весь день.
17:05:24 31-10-2023
Они снимали квартиру. И дело не в посуде, а в характере
16:52:40 31-10-2023
Вот... А я думаю, почему я сегодня так сильно захотел помыть посуду... и помыл её...!
17:25:07 31-10-2023
Тожероссияне?
17:35:39 31-10-2023
для двух человек сколько посуды надо, чтоб забить машинку, а не заставлять ее полоскать 4 кружки и 4 тарелки с ложками вилками раз в день?
17:58:18 31-10-2023
Гость (17:35:39 31-10-2023) для двух человек сколько посуды надо, чтоб забить машинку, а... Так ещё кастрюли и сковородки,всякие разделочные доски,прочая утварь. Есть функция половинной загрузки.
09:57:00 01-11-2023
Гость (17:35:39 31-10-2023) для двух человек сколько посуды надо, чтоб забить машинку, а... да все можно, и посуду без посудомойки, и белье постирать руками, т.к. машинка плохо отстирывает, и воду горячую самому вскипятить, а саму воду с колонки натаскать. Только зачем?
17:50:12 31-10-2023
А мне нравится мыть посуду. Когда есть горячая вода и моющее средство - чего не мыть-то?? Видеть как в твоих руках грязная посуда становиться чистой - круто. А уж ссориться из-за этого вообще глупо.
21:03:45 31-10-2023
Мимонепроходящий (17:50:12 31-10-2023) А мне нравится мыть посуду. Когда есть горячая вода и моющее... Действительно, нет проблемы помыть посуду. Это не в деревне, где сначала надо воды в дом принести, ее нагреть, а после мытья вынести грязную воду на улицу.
19:22:47 31-10-2023
Ну что вы? Это же любовь!
09:58:32 01-11-2023
он же просто толкнул ее, говорят они, ну-ну
01:12:28 02-11-2023
Навряд ли из-за одной посуды, может он ещё стульчак не опускал или... даже не поднимал!