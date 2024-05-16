Жительница Барнаула передала лжебанкирам почти 1,3 млн рублей
Больше миллиона горожанка взяла в кредит
16 мая 2024, 13:29, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310
38-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам почти 1,3 млн рублей. Об этом рассказали в региональном МВД.
Пострадавшей позвонил человек, который представился сотрудником банка и заявил, что на нее оформляют кредит. Он убедил женщину снять деньги с карты и оформить кредит, а затем перевести средства на указанный счет.
"Общая сумма ущерба составила 1 290 000 рублей. Вскоре потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию", – сказано в сообщении правоохранителей.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
14:10:51 16-05-2024
вообще банк должен ей возместить этот ущерб
потому что банк должен без личной явки и подтверждения переводы больше полмиллиона рублей блокировать
надо больше -беги в банк и пиши заявление и обоснуй куда и зачем документами
а разрешил перевод так и возмещай
14:45:38 16-05-2024
банк должен без личной явки и подтверждения переводы больше полмиллиона рублей блокировать --- че реально есть такая норма? По моему нет, это сам банк может такое установить, а может и не установить, никто его не обязывает
17:59:58 16-05-2024
Гость (14:45:38 16-05-2024) банк должен без личной явки и подтверждения переводы больше ... Банкам выгодно, вот и дают миллионы.. (главное и мошенникам удобно!).
19:39:37 16-05-2024
Гость (14:45:38 16-05-2024) банк должен без личной явки и подтверждения переводы больше ... ]
Закон об отмывке, суммы свыше 600т.р. контролируются, даже спец.сотрудники есть, которые за этим следят. Другой вопрос- почему по физ.лицам такие суммы проходят, т.е. получается, что на закон и требования ЦБ болт кладется?
20:04:10 16-05-2024
Перевела 100 т.р за продажу гаража -заблокировали. Идите в банк разбирайтесь. Бабка перевела полтора ляма - ну норм. Реально банки в сговоре.