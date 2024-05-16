Жительница Барнаула передала лжебанкирам почти 1,3 млн рублей

Больше миллиона горожанка взяла в кредит

16 мая 2024, 13:29, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

38-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам почти 1,3 млн рублей. Об этом рассказали в региональном МВД.

Пострадавшей позвонил человек, который представился сотрудником банка и заявил, что на нее оформляют кредит. Он убедил женщину снять деньги с карты и оформить кредит, а затем перевести средства на указанный счет.

"Общая сумма ущерба составила 1 290 000 рублей. Вскоре потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию", – сказано в сообщении правоохранителей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".