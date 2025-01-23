Жительница Барнаула перевела 15 тысяч рублей "жениху" из Турции за посылку с подарками

Женщину пытались развести на большую сумму, но она поняла, что ее хотят обмануть

23 января 2025, 11:55, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула отдала 15 тысяч рублей за посылку с подарками от потенциального "жениха" по интернету, сообщили в МВД Алтайского края.

35-летняя горожанка познакомилась в соцсети с мужчиной якобы из Турции, который сразу рассказал о планах на серьезные отношения.

Спустя время мужчина признался ей в любви и предложил отправить денег и подарок. Он скинул жительнице Барнаула ссылку для отслеживания посылки и добавил, что за доставку нужно заплатить 15 тысяч рублей.

Такое требование не смутило потерпевшую. Она перевела нужную сумму и скинула чек в аккаунт для отслеживания посылки.

"После этого аферисты попытались выманить еще больше денег, выдумав целую историю: якобы посылка была арестована зарубежными полицейскими и необходимо перечислить уже 70 тысяч рублей для ее доставки. На недоуменные вопросы потерпевшей аферист ответил, чтобы пострадавшая ничего не боялась и перевела деньги, тем более что в посылке будет впечатляющая сумма как бонус за все расходы", – рассказали в ведомстве.

Тем не менее женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.