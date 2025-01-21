Жительница Барнаула перевела мошенникам 20 тысяч рублей, думая, что выручает подругу
Возбуждено уголовное дело
21 января 2025, 12:40, ИА Амител
43-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 20 тысяч рублей, полагая, что выручает знакомую, сообщили в МВД Алтайского края.
"Со слов потерпевшей, в одном из мессенджеров к ней обратилась якобы знакомая с просьбой одолжить 20 тысяч рублей на три часа. Не убедившись, что данное сообщение пришло именно от приятельницы, женщина перевела указанную сумму на номер карты, который ей прислала собеседница", – рассказали в ведомстве.
После этого "знакомая" попросила еще 15 тысяч, и только тогда потерпевшая заподозрила обман. Позвонив подруге, она узнала, что ее профиль взломали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
15:53:36 21-01-2025
Почему, никогда не пишут, какие мессенджеры взламывают! Или я не замечаю?