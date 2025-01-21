Жительница Барнаула перевела мошенникам 20 тысяч рублей, думая, что выручает подругу

Возбуждено уголовное дело

21 января 2025, 12:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

43-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 20 тысяч рублей, полагая, что выручает знакомую, сообщили в МВД Алтайского края.

"Со слов потерпевшей, в одном из мессенджеров к ней обратилась якобы знакомая с просьбой одолжить 20 тысяч рублей на три часа. Не убедившись, что данное сообщение пришло именно от приятельницы, женщина перевела указанную сумму на номер карты, который ей прислала собеседница", – рассказали в ведомстве.

После этого "знакомая" попросила еще 15 тысяч, и только тогда потерпевшая заподозрила обман. Позвонив подруге, она узнала, что ее профиль взломали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".