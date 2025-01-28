Жительница Барнаула перевела 400 тысяч мошенникам, которые заплатили ей 300 рублей
Женщину обманули под предлогом заработка на маркетплейсе
28 января 2025, 15:30, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Мошенники похитили почти 400 тысяч рублей у 48-летней жительницы Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанку обманули под предлогом заработка на маркетплейсе: нужно было пройти по ссылкам и пролайкать товары. За это ей заплатили 300 рублей.
Затем женщину попросили внести 900 рублей, за что ей якобы вернут уже 1500 рублей. Она выполнила требование, а затем в течение нескольких дней сделала еще девять переводов почти на 400 тысяч.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.
15:33:10 28-01-2025
... нужно было пройти по ссылкам и пролайкать товары.
То есть дать заведомо ложные сведения? А люди на основании этих лайков будут покупать товар. И не факт, что качественный. Так ей и надо!
15:35:28 28-01-2025
Лучше бы мне пришла, да отдала!
Я бы на эти деньги в санаторий бы съездил пару раз, да отдохнул!
Эх бабки, бабки...
15:56:13 28-01-2025
под предлогом заработка на маркетплейсе --- ну тут сама немного виновата
19:01:36 28-01-2025
Скажите где ненормальные деньги берут?
09:51:10 29-01-2025
Гость (19:01:36 28-01-2025) Скажите где ненормальные деньги берут?... да какие это деньги...
зырьте сюда:
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По информации Telegram-канала SHOT, 71-летняя женщина передала аферистам 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов, которые сняла со счетов в одном из офисов ВТБ.