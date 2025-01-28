Жительница Барнаула перевела 400 тысяч мошенникам, которые заплатили ей 300 рублей

Женщину обманули под предлогом заработка на маркетплейсе

28 января 2025, 15:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники похитили почти 400 тысяч рублей у 48-летней жительницы Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанку обманули под предлогом заработка на маркетплейсе: нужно было пройти по ссылкам и пролайкать товары. За это ей заплатили 300 рублей.

Затем женщину попросили внести 900 рублей, за что ей якобы вернут уже 1500 рублей. Она выполнила требование, а затем в течение нескольких дней сделала еще девять переводов почти на 400 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.