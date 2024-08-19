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Жительница Барнаула попала в список финалистов премии Forbes Women Mercury Awards

Основательница школы здоровья и реабилитации "Арника" Алена Попова претендует на победу в номинации "Лучший проект в сфере социального предпринимательства"

19 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Алена Попова / Фото: соцсети
Алена Попова / Фото: соцсети

Forbes представил список финалисток Women Mercury Awards — ежегодной премии журнала и ювелирной компании Mercury для владелиц малого бизнеса и основательниц социальных и благотворительных проектов, сообщает издание.

Среди претенденток на победу в номинации "Лучший проект в сфере социального предпринимательства" оказалась жительница Барнаула Алена Попова — основательница школы здоровья и реабилитации "Арника".

Девушка разработала методику, обучающую родителей включать реабилитацию в повседневную жизнь детей с особенностями развития в комфортных домашних условиях, экономя при этом деньги и время семьи.

"Кроме того, "Арника" помогает детям получать необходимые технические средства реабилитации за счет государства и настраивает их под каждого конкретного пациента", — отмечает Forbes.

Помимо Алены Поповой, в число финалисток этой номинации вошли:

  • Мария Грекова, основательница проекта трудоустройства для людей с ментальными особенностями "Теплица" в Санкт-Петербурге;
  • Любовь Ермолаева, создательница BuySocial — первого в России агентства корпоративных подарков, мерча и офисной продукции с социальной и экологической миссией;
  • Катерина Карасева, основательница сервиса "Поза 24/7" по подбору, настройке и аренде инвалидных колясок, протезов и других технических средств реабилитации;
  • Ксения Рыкова, владелица массажного салона "6 чувство" в Москве, в котором работают незрячие и слабовидящие массажисты.

Также за награду поборются бизнес-леди в номинациях "Лучший благотворительный проект" и "Лучшее бизнес-решение". Всего в финал премии Forbes Women Mercury Awards прошли 20 участниц.

Имена победительниц объявят 29 августа в сентябрьском номере Forbes Woman, где финалистки также станут героями обложки. Главный приз — брошь от Mercury в форме сердца из белого золота и бриллиантов.

Барнаул бизнес

Комментарии 2

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Гость

12:03:16 19-08-2024

Молодец бабёшка !!!

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Гость

17:13:29 19-08-2024

Красавица

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