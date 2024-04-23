Уроженка Бийска вошла в число номинантов рейтинга Forbes "30 до 30"
Девушка работает в модном доме Balenciaga
23 апреля 2024, 10:26, ИА Амител
Forbes представил список претендентов на включение в ежегодный рейтинг "30 до 30". Среди номинантов оказалась 25-летняя дизайнер одежды Алена Неведрова. За нее можно проголосовать на сайте рейтинга.
Девушка родилась в Бийске в семье бизнесмена Игоря Неведрова, владельца сетей аптек "Фарм Дисконт" и "Ваш Доктор" с выручкой около 1,8 млрд рублей и чистой прибылью свыше 40 млн рублей в 2023 году.
В 2021-м Алена окончила бакалавриат Высшей школы экономики по направлению "мода и дизайн", а затем поступила в Лондонский колледж моды. Дипломную коллекцию она посвятила свободе слова и маскировке в тоталитарной системе: модели дефилировали в масках, изображающих размытое лицо. О коллекции впоследствии написали многие модные издания, а часть предметов даже использовалась в фотосессиях – например, с участием актрисы Ребекки Фергюсон.
С 2023 года Неведрова работает во французском доме Balenciaga. Она занимает должность ассистента дизайнера и участвует в создании коллекций бренда.
Помимо Неведровой, в число номинантов вошли еще 99 человек. Среди них — нападающий ФК "Динамо" Константин Тюкавин, стендап-комик Кирилл Мазур, блогер Олеся Иванченко, певица Ксения Минаева, гендиректор производителя электромобилей "Кама" Игорь Поваразднюк и другие.
Рейтинг "30 до 30" от Forbes — это ежегодный рейтинг из 30 выдающихся личностей в возрасте до 30 лет, которые внесли значительный вклад в свои области деятельности и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне. Претендентов выбирают из десяти категорий: "Предприниматели", "Финансы", "Наука и технологии", "Управление", "Спорт и киберспорт", "Социальные практики", "Новые медиа", "Музыка", "Искусство", "Мода и дизайн".
10:46:08 23-04-2024
Не патриот.
12:00:50 23-04-2024
Молодец. Если есть возможность, то надо стремиться к покорению новых вершин. а патриотом можно быть и в списке Форбс. Одно другое не исключает. Могу пожелать только удачи.
13:08:31 23-04-2024
Надо думать с папиными доходами и не достичь такого ,доведись любому ...
. А девочка из простой малообеспеченной семьи хоть будет и талантливая хрен прольётся.Это факт
13:14:26 23-04-2024
А в чём она молодец? Её коллекция это тонкий намёк на СВО и то что она не согласна с его проведением. Намёк из далека. Только вот папа в России. А так бы завернула мама не горюй.
19:30:48 23-04-2024
Алекс (13:14:26 23-04-2024) А в чём она молодец? Её коллекция это тонкий намёк на СВО и ... а как можно одеждой выразить отношение к чему либо?
09:42:30 24-04-2024
Гость (19:30:48 23-04-2024) а как можно одеждой выразить отношение к чему либо?... А вы подумайте