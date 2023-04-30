Жительница Барнаула после звонка мошенников взяла кредит на полмиллиона

Злоумышленники убедили жертву в том, что её счётом кто-то пытается завладеть

30 апреля 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула обратилась в полицию и сообщила, что её обманули мошенники. Подробности случившегося рассказали в региональном МВД.

На телефон горожанки позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с её счёта пытаются украсть денежные средства. Чтобы "спасти" деньги, горожанке предложили скачать специальное приложение.

Она проследовала указаниям и обнаружила, что на неё оформили кредит в полмиллиона.