Жительница Барнаула пострадала после схода снега со льдом с крыши дома

Замглавы Октябрьского района поручил очищать кровли и козырьки домов в ежедневном режиме

06 января 2023, 18:50, ИА Амител

Крыша дома/ Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пострадала после схода снега со льдом с крыши трёхэтажного дома на ул. Петра Сухова, 77. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Мещеряков на совещании в администрации Октябрьского района, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

Какие именно травмы получила женщина, пока неизвестно. Однако после инцидента Мещеряков указал на необходимость каждый день очищать от снега, наледи и сосулек кровли, балконы, козырьки и выступающие элементы многоэтажных домов.

«Опасные участки возможного схода снега необходимо незамедлительно оградить сигнальной лентой и разместить информационные аншлаги, а после очистки кровель необходимо производить очистку дворовых и прилегающих территорий от выпавшего и сброшенного снега, посыпку песко-соляной смесью входов в подъезды и мест обледенелого наката на дворовых территориях. Особое внимание необходимо уделить домам, признанными аварийными и подлежащими сносу», — сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

В администрации города уточняют, что в случае несвоевременной уборки придомовой территории и крыш от снега и наледи собственники жилья должны обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Если она бездействует, то жильцы могут позвонить в администрацию района, города Барнаула и инспекцию жилищного надзора Алтайского края.

Телефоны районов такие:

Индустриальный район — 47-51-83;

Железнодорожный район — 62-56-95;

Ленинский район — 54-44-49, 54-43-83;

Октябрьский район — 24-74-98;

Центральный район — 63-08-25;

комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — 37-05-07;

инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края — 56-64-32 (горячая линия).

Можно обратиться в надзорные органы, воспользовавшись государственной информационной системой ЖКХ.