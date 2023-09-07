Жительница Барнаула потеряла карту и заметила, когда с нее начали тратить деньги

Чужое имущество нашла школьница, которая решила распорядиться сбережениями

07 сентября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Школьница нашла чужую банковскую карту и пошла с ней по магазинам. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор сообщения рассказала, что потеряла карту на проспекте Энергетиков и заметила пропажу, когда со счета стали исчезать деньги. Оказалось, что чужое имущество нашла школьница, которая пошла с ним по магазинам.

Через социальные сети владелица карты предложила нашедшему решить вопрос мирным путем без привлечения полиции. По предварительным данным, достичь договоренности стороны смогли.