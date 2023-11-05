Жительница Барнаула поймала маркетолога наркомагазина прямо за работой
Молодой человек рисовал на стенах днем, не опасаясь свидетелей
05 ноября 2023, 09:05, ИА Амител
Кадр из видео
Жительница Барнаула своими глазами смогла взглянуть на то, как работают рекламщики магазинов наркотиков. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Горожанка сняла на видео молодого человека, который краской писал на стене трансформаторной будки название сайта, где можно купить запрещенку. Ролик опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Пользователей удивило то, что все происходило днем, а парень даже не попытался сбежать, когда понял, что его засекли.
09:59:26 05-11-2023
маркетолог наркомагазина (ц) ребята, ну это победа в конкурсе "Рукалицо-23"
10:12:40 05-11-2023
БарнАульцы то удивляются, то пугаются. А, ну еще жалуются.
10:44:35 05-11-2023
Так он не продавал, а просто рекламировал сайт
13:45:27 05-11-2023
Гость (10:44:35 05-11-2023) Так он не продавал, а просто рекламировал сайт... А этого мало? Можно назвать пропагандой.