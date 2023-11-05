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Жительница Барнаула поймала маркетолога наркомагазина прямо за работой

Молодой человек рисовал на стенах днем, не опасаясь свидетелей

05 ноября 2023, 09:05, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Жительница Барнаула своими глазами смогла взглянуть на то, как работают рекламщики магазинов наркотиков. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Горожанка сняла на видео молодого человека, который краской писал на стене трансформаторной будки название сайта, где можно купить запрещенку. Ролик опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Пользователей удивило то, что все происходило днем, а парень даже не попытался сбежать, когда понял, что его засекли.

Барнаул

Комментарии 4

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Элен без ребят

09:59:26 05-11-2023

маркетолог наркомагазина (ц) ребята, ну это победа в конкурсе "Рукалицо-23"

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Гость

10:12:40 05-11-2023

БарнАульцы то удивляются, то пугаются. А, ну еще жалуются.

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Гость

10:44:35 05-11-2023

Так он не продавал, а просто рекламировал сайт

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Гость

13:45:27 05-11-2023

Гость (10:44:35 05-11-2023) Так он не продавал, а просто рекламировал сайт... А этого мало? Можно назвать пропагандой.

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