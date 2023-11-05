Жительница Барнаула поймала маркетолога наркомагазина прямо за работой

Молодой человек рисовал на стенах днем, не опасаясь свидетелей

05 ноября 2023, 09:05, ИА Амител

Кадр из видео

Жительница Барнаула своими глазами смогла взглянуть на то, как работают рекламщики магазинов наркотиков. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Горожанка сняла на видео молодого человека, который краской писал на стене трансформаторной будки название сайта, где можно купить запрещенку. Ролик опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Пользователей удивило то, что все происходило днем, а парень даже не попытался сбежать, когда понял, что его засекли.