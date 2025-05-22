Жительница Барнаула пожаловалась Бастрыкину на буйного соседа-мигранта
Женщина считает, что мужчина пребывает в ее жилом помещении незаконно
22 мая 2025, 08:30, ИА Амител
Жительница Барнаула обратилась в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина во "ВКонтакте" с жалобой на буйного соседа-мигранта из Узбекистана, сообщили в Информационном центре ведомства.
Женщина проживает с семьей в доме в Канифольном проезде, где они владеют 3/5 доли. Остальная часть принадлежит соседке, которая три года назад заселила туда неспокойного иностранца.
"Мужчина регулярно нарушает общественный порядок, за что привлекается к административной ответственности, провоцирует конфликты и драки с другими жильцами. Несмотря на то, что семья заявительницы против пребывания мигранта в жилом помещении, меры к нему не принимаются", – рассказали в ведомстве.
Горожанка считает незаконным пребывание мигранта в ее жилом помещении и уже обращалась в правоохранительные органы по этому поводу. Но она осталась недовольна ходом установления обстоятельств, в связи с чем выразила несогласие.
В алтайском управлении СК расследуют уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад. Теперь глава Следкома РФ затребовал повторный рапорт о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.
08:40:06 22-05-2025
Жительница и еë соседи потерпят как личности. Главное тут неприкосновенность собственности. Это святое.
08:43:55 22-05-2025
т.е. полиция, в частности участковый вообще не дееспособны?
раз Бастрыкин узнает о существовании канифольного проезда в г. Барнауле
09:39:23 22-05-2025
Гость (08:43:55 22-05-2025) т.е. полиция, в частности участковый вообще не дееспособны? ... Полиция, в частности в Октябрьском районе, старательно делает вид, что мигрантов нет. Какие-то непонятные персонажи арендуют однушку, на балконе громко и подолгу разговаривают на своем языке, во дворе паркуется автомобиль с узбекскими номерами. Полицейский наотрез отказался проверять, кто проживает в квартире и на каких основаниях, мотивируя тем, что сейчас полстраны живут не по месту регистрации.
13:02:06 22-05-2025
полиция их не видит в упор (09:39:23 22-05-2025) Полиция, в частности в Октябрьском районе, старательно дела... запишите и через гугл переводчик.
вдруг они там теракт замышляют.
11:16:18 22-05-2025
Гость (08:43:55 22-05-2025) т.е. полиция, в частности участковый вообще не дееспособны? ... а полиция странно себя ведет - старается замять дело, у нас то же самое
12:57:58 22-05-2025
Да вы по Никитина пройдите в районе покровского собора. Там филиал узбекистана, таджикистана, киргизии в одном месте. Они еще и собор сжечь хотели. Одного только недавно арестовали.
14:13:21 22-05-2025
Гость (12:57:58 22-05-2025) Да вы по Никитина пройдите в районе покровского собора. Там ... На Короленко все рыгаловки тоже их