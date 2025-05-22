Жительница Барнаула пожаловалась Бастрыкину на буйного соседа-мигранта

Женщина считает, что мужчина пребывает в ее жилом помещении незаконно

22 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: vk.com/sledcom.ru

Жительница Барнаула обратилась в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина во "ВКонтакте" с жалобой на буйного соседа-мигранта из Узбекистана, сообщили в Информационном центре ведомства.

Женщина проживает с семьей в доме в Канифольном проезде, где они владеют 3/5 доли. Остальная часть принадлежит соседке, которая три года назад заселила туда неспокойного иностранца.

"Мужчина регулярно нарушает общественный порядок, за что привлекается к административной ответственности, провоцирует конфликты и драки с другими жильцами. Несмотря на то, что семья заявительницы против пребывания мигранта в жилом помещении, меры к нему не принимаются", – рассказали в ведомстве.

Горожанка считает незаконным пребывание мигранта в ее жилом помещении и уже обращалась в правоохранительные органы по этому поводу. Но она осталась недовольна ходом установления обстоятельств, в связи с чем выразила несогласие.

В алтайском управлении СК расследуют уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад. Теперь глава Следкома РФ затребовал повторный рапорт о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.