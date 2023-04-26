Жительница Барнаула пожаловалась на миллионные штрафы от Wilbberries
По словам сотрудницы, отменить финансовые наказания руководство даже не пытается
26 апреля 2023, 08:25, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что руководство онлайн-маркетплейса Wildberries накладывает на сотрудников миллионные штрафы. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Полный беспредел. Когда-нибудь терпение закончится у людей и этим займётся прокуратура", – пишет автор сообщения.
По её словам, руководство маркетплейса не предпринимает никаких шагов для того, чтобы исправить ситуацию с финансовыми наказаниями.
Напомним, что в марте сотрудники Wildberries в Барнауле присоединялись к забастовке из-за штрафов.
08:37:29 26-04-2023
А что вы хотели? Хозяйка этой богадельни- индеец (или папуас). Но это неточно...
09:04:11 26-04-2023
И каким образом штрафы изыскивать будут? В ТК штрафы не прописаны- как бы компания сама на штрафы не попала.
09:06:24 26-04-2023
Ну а обратиться с заявлением в органы что то мешает? Мало того что самозанятые там все , налоги не платят с ЗП. Так еще и жалуются на каждом углу - перестаньте покупать и оно само развалится! Не потонет, нет, развалится да!
12:06:38 26-04-2023
гость (09:06:24 26-04-2023) Ну а обратиться с заявлением в органы что то мешает? Мало ... самозанятые платят налоги
09:11:49 26-04-2023
Их там насильно что ли работать заставляют?
09:27:37 26-04-2023
Гость (08:37:29 26-04-2023) А что вы хотели? Хозяйка этой богадельни- индеец (или папуас... "О, брат, это жулики!.."
09:50:31 26-04-2023
Штраф? Вообще то штраф - это наказание за нарушение права или законодательства, взымается уполномоченным органом государственной власти . А все остальное экономические отношения, смотри договор или Гр. Кодекс. Не нравится, бросай эту "лавку".
15:24:22 26-04-2023
сумма штрафа есть а где текст вашего трудового договора? если там не прописаны штрафы или прописаны но не обоснованны чем то документально - подавайте в суд И сдерните моральный ущерб с них за этот беспредел А если кроме вас еще 100 человек подаст - компанию нагнут
16:16:47 26-04-2023
ну не на сотрудников, наверное. это или ПВЗ или продавцы. смешно накладывать штраф на сотрудника в размере его заработка за 6 лет