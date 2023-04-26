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Жительница Барнаула пожаловалась на миллионные штрафы от Wilbberries

По словам сотрудницы, отменить финансовые наказания руководство даже не пытается

26 апреля 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что руководство онлайн-маркетплейса Wildberries накладывает на сотрудников миллионные штрафы. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Полный беспредел. Когда-нибудь терпение закончится у людей и этим займётся прокуратура", – пишет автор сообщения.

По её словам, руководство маркетплейса не предпринимает никаких шагов для того, чтобы исправить ситуацию с финансовыми наказаниями.

Напомним, что в марте сотрудники Wildberries в Барнауле присоединялись к забастовке из-за штрафов.

Барнаул

Комментарии 9

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Гость

08:37:29 26-04-2023

А что вы хотели? Хозяйка этой богадельни- индеец (или папуас). Но это неточно...

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Гость

09:04:11 26-04-2023

И каким образом штрафы изыскивать будут? В ТК штрафы не прописаны- как бы компания сама на штрафы не попала.

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гость

09:06:24 26-04-2023

Ну а обратиться с заявлением в органы что то мешает? Мало того что самозанятые там все , налоги не платят с ЗП. Так еще и жалуются на каждом углу - перестаньте покупать и оно само развалится! Не потонет, нет, развалится да!

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Гость

12:06:38 26-04-2023

гость (09:06:24 26-04-2023) Ну а обратиться с заявлением в органы что то мешает? Мало ... самозанятые платят налоги

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Чучмек

09:11:49 26-04-2023

Их там насильно что ли работать заставляют?

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Гость

09:27:37 26-04-2023

Гость (08:37:29 26-04-2023) А что вы хотели? Хозяйка этой богадельни- индеец (или папуас... "О, брат, это жулики!.."

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Гость

09:50:31 26-04-2023

Штраф? Вообще то штраф - это наказание за нарушение права или законодательства, взымается уполномоченным органом государственной власти . А все остальное экономические отношения, смотри договор или Гр. Кодекс. Не нравится, бросай эту "лавку".

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Гость

15:24:22 26-04-2023

сумма штрафа есть а где текст вашего трудового договора? если там не прописаны штрафы или прописаны но не обоснованны чем то документально - подавайте в суд И сдерните моральный ущерб с них за этот беспредел А если кроме вас еще 100 человек подаст - компанию нагнут

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Элен без ребят

16:16:47 26-04-2023

ну не на сотрудников, наверное. это или ПВЗ или продавцы. смешно накладывать штраф на сотрудника в размере его заработка за 6 лет

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