Жительница Барнаула пожаловалась на миллионные штрафы от Wilbberries

По словам сотрудницы, отменить финансовые наказания руководство даже не пытается

26 апреля 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что руководство онлайн-маркетплейса Wildberries накладывает на сотрудников миллионные штрафы. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Полный беспредел. Когда-нибудь терпение закончится у людей и этим займётся прокуратура", – пишет автор сообщения.

По её словам, руководство маркетплейса не предпринимает никаких шагов для того, чтобы исправить ситуацию с финансовыми наказаниями.



Напомним, что в марте сотрудники Wildberries в Барнауле присоединялись к забастовке из-за штрафов.