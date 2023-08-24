Светофоры отключат на нескольких участках в центре Барнаула

Рабочие будут проводить плановое техобслуживание объектов

24 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Светофоры временно отключат на нескольких оживленных участках в центре Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

24 августа с 10.00 до 15.00 часов отключат регулировку на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. С 12.00 до 17.00 часов – на перекрестке Ленина с улицей Пионеров.

Здесь светофоры пройдут плановое обслуживание.

С 9-00 до 12.00 часов не будут работать светофоры на пересечении Челюскинцев с Молодежной, а также проспектом Строителей, а также на Строителей, 54.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.