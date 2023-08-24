Светофоры отключат на нескольких участках в центре Барнаула
Рабочие будут проводить плановое техобслуживание объектов
24 августа 2023, 08:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Светофоры временно отключат на нескольких оживленных участках в центре Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
24 августа с 10.00 до 15.00 часов отключат регулировку на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. С 12.00 до 17.00 часов – на перекрестке Ленина с улицей Пионеров.
Здесь светофоры пройдут плановое обслуживание.
С 9-00 до 12.00 часов не будут работать светофоры на пересечении Челюскинцев с Молодежной, а также проспектом Строителей, а также на Строителей, 54.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.
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