Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие детской вакцины в нескольких поликлиниках
В результате родители обращаются за вакцинацией в частные медицинские центры
10 февраля 2025, 07:15, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие вакцины "Пентаксим", которая используется для иммунизации детей от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и иных инфекций. Об этом она написала в сообщество Barnaul 22.
"При этом некоторым детям первично уже ставили этот препарат, соответственно, нужен сейчас именно он. Но предлагают аналог, который к тому же содержит не все компоненты, которые есть в "Пентаксиме". В частности, нет компонента, защищающего от гемофильной инфекции", – отметила женщина.
В результате родители обращаются за вакцинацией в частные медицинские центры. Стоимость одной прививки в них составляет 3,6 тысячи рублей.
09:01:05 10-02-2025
Нет его, потому что препарат зарубежного производства. Тут жалобами не поможешь.
20:47:35 10-02-2025
Гость (09:01:05 10-02-2025) Нет его, потому что препарат зарубежного производства. Тут... Отсутствие обязательных вакцин для детей в государственных поликлиниках было и до санкций, например, с 2017 года. В тоже время эти вакцины были в частных поликлиниках. Государство, в лице Правительств регионов, экономит на здоровье детей.
20:58:08 10-02-2025
Гость (09:01:05 10-02-2025) Нет его, потому что препарат зарубежного производства. Тут... На медпрепараты санкций нет и в частных поликлиниках детские вакцины есть на выбор.
10:00:01 10-02-2025
Ну так вам же и говорят - рожайте десяток. Авось, кто и выживет.
16:13:52 10-02-2025
так они не обязаны...што за люди эти мамки?