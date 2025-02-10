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Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие детской вакцины в нескольких поликлиниках

В результате родители обращаются за вакцинацией в частные медицинские центры

10 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Шприц, вакцинация / Фото: amic.ru
Шприц, вакцинация / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие вакцины "Пентаксим", которая используется для иммунизации детей от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и иных инфекций. Об этом она написала в сообщество Barnaul 22.

"При этом некоторым детям первично уже ставили этот препарат, соответственно, нужен сейчас именно он. Но предлагают аналог, который к тому же содержит не все компоненты, которые есть в "Пентаксиме". В частности, нет компонента, защищающего от гемофильной инфекции", – отметила женщина.

В результате родители обращаются за вакцинацией в частные медицинские центры. Стоимость одной прививки в них составляет 3,6 тысячи рублей.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 5

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Гость

09:01:05 10-02-2025

Нет его, потому что препарат зарубежного производства. Тут жалобами не поможешь.

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Гость

20:47:35 10-02-2025

Гость (09:01:05 10-02-2025) Нет его, потому что препарат зарубежного производства. Тут... Отсутствие обязательных вакцин для детей в государственных поликлиниках было и до санкций, например, с 2017 года. В тоже время эти вакцины были в частных поликлиниках. Государство, в лице Правительств регионов, экономит на здоровье детей.

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Гость

20:58:08 10-02-2025

Гость (09:01:05 10-02-2025) Нет его, потому что препарат зарубежного производства. Тут... На медпрепараты санкций нет и в частных поликлиниках детские вакцины есть на выбор.

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Гость

10:00:01 10-02-2025

Ну так вам же и говорят - рожайте десяток. Авось, кто и выживет.

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Гость

16:13:52 10-02-2025

так они не обязаны...што за люди эти мамки?

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