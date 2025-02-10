Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие детской вакцины в нескольких поликлиниках

В результате родители обращаются за вакцинацией в частные медицинские центры

10 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Шприц, вакцинация / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие вакцины "Пентаксим", которая используется для иммунизации детей от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и иных инфекций. Об этом она написала в сообщество Barnaul 22.

"При этом некоторым детям первично уже ставили этот препарат, соответственно, нужен сейчас именно он. Но предлагают аналог, который к тому же содержит не все компоненты, которые есть в "Пентаксиме". В частности, нет компонента, защищающего от гемофильной инфекции", – отметила женщина.

В результате родители обращаются за вакцинацией в частные медицинские центры. Стоимость одной прививки в них составляет 3,6 тысячи рублей.