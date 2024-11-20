Жительница Барнаула пожаловалась на подростка, который жестоко избивал школьника
По словам женщины, нападавший был на несколько лет старше, а прохожие не реагировали на происходящее
20 ноября 2024, 22:36, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала о жестком конфликте школьников, который она увидела на улице Телефонной. Как сообщает "Инцидент Барнаул", мальчик, на вид лет 13-14, с особой жесткостью избивал ребенка младше.
По словам женщины, прохожие не реагировали на происходящее. Когда она закричала нападавшему, тот сказал, что все равно "выловит и отлупит" ребенка. Повторно он напал на него на пересечении Телефонной с улицей Советской Армии.
Свидетельница предложила помощь пострадавшему и хотела оплатить ему проезд до дома, но мальчик сказал, что дойдет сам.
"Родители мальчики, если вы узнали своего ребенка, не оставляйте, пожалуйста, эту ситуацию без внимания. Я многое понимаю, дети ругаются, потом снова дружат. Но такого я еще ни разу не видела", – заявила женщина.
В публикации отмечается, что полиция уже проводит проверку. Сотрудники ПДН примут все необходимые меры к установлению участников конфликта, а также всех обстоятельств произошедшего.
09:40:21 21-11-2024
надо было сфотографировать нападающего вызвать полицию и передать следователю фотографии и видео для уголовного дела. Подросток я так понимаю уже совершеннолетний? Пойдет по первоходу