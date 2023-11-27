Жители Алтайского края недовольны отремонтированным мостом в Рубцовском районе

По словам людей, качество обновленного объекта не соответствует его стоимости

27 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Рубцовского района смогли оценить долгожданный ремонт моста через реку Кизиху, но оказались недовольны результатом. Об этом сообщает Mash Siberia.

Долгое время людям приходилось объезжать рассыпающуюся переправу. Первый ремонт не помог, поскольку очень скоро мост снова стал рассыпаться.

Краевые власти выделили на капитальный ремонт 97 миллионов рублей. Мост отремонтировали, открыли, и радостные местные жители смогли его протестировать.

Результаты работы дорожников водителей разочаровали. Переправа жутко неровная и удовольствия от использования не доставляет.