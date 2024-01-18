Жители сразу трех сел Алтайского края остались без единственного автобуса
Перевозчик заявил, что поездки для него убыточны и он не будет обслуживать направление по меньшей мере до марта
18 января 2024, 22:17, ИА Амител
Жители сразу трех сел Первомайского района остались без единственного автобуса. Как сообщают "Вести Алтай", маршрут связывал населенные пункты с райцентром и Барнаулом, но перевозчик заявил, что поездки для него убыточны и он не будет обслуживать направление по меньшей мере до марта.
Речь идет об автобусе № 903, который ходил в Логовское, Бешенцево и Сорочий Лог. Сбои начались в январе – после праздников автобус вышел на линию один раз, а после перевозчик заявил, что до марта рейсов не будет. Жители предлагали в качестве альтернативы сделать рейсы не ежедневными или сократить маршрут до Березовки – многие там учатся, работают и ходят к врачам.
Сейчас сельчанам приходится искать попутку. При этом в компании заявили, что это и является причиной отмены рейса – именно из-за добросердечных водителей организация терпела убытки, а сельчане лишились автобуса. Зимой затраты на ремонт и топливо покрыть не удается и перевозчик решил сделать маршрут сезонным. Однако в Минтрансе отметили, что такое изменение с ведомством не согласовали и просто прекратить перевозки организация не вправе.
Сейчас в ведомстве рассматривают, как можно решить вопрос с транспортом. Как только найдут перевозчика, готового временно обеспечить села автобусами, нынешнего лишат лицензии и проведут конкурс. Не исключено, что маршрут сократят или изменят его расписание, однако пока неизвестно, сколько ждать сельчанам нового автобуса.
23:08:56 18-01-2024
В Берлинском районе тоже нету автобусов приходится нанимать частников
23:10:48 18-01-2024
Что значит перевозщик заявил? У перевозщика контракт, в котором есть карательные санкции. Пусть чинуши разберраются с ним. Или на своих жоповозках возят
01:40:19 19-01-2024
Не одно село Кулундинского района не имеет маршрутного автобуса.
09:35:21 19-01-2024
А интересно,как дела обстоят по связи деревень и сёл края с райцентрами?Тоже ,поди ,убрали из за нерентабельности?
10:38:29 19-01-2024
как у СССР хватало денег такие маршруты содержать? Все богатая РФ и нищий СССР по ТВ трещат языком. Да только сколько полезной инфраструктуры содержалось за бюджетные деньги в СССР, современным властям и не снилось, если учитывать, что все практически поубирали (начиная от ФАП и заканчивая малыми аэродромами).
10:39:24 19-01-2024
В Усть-Пристанском районе нет автобусного сообщения с райцентром уже лет 10. При СССР автобусы делали ежедневно по три рейса!
11:29:50 19-01-2024
Так и в Аи с ноября нет автобуса. Он и до ноября ходил раз в неделю в 6 утра.а с ноября и вовсе не стало.. В рай центр в Алтайское только на такси.. 3 тыс.. Но ни кому и дела до этого нет у губера по отчётам все хорошо. А то что докторов можно только в Бийске пройти это тоже нормально.. Мы с ребёнком инвалидом проходим комиссию перед МСЭ.. Так уже 30 тыс изездили .. Вчера доктор ещё обрадовал.. Говорит вам ещё раз нужно будет к одному доктору в Бийск съездить, а потом это заключение привезти к нам в Алтайское, а уж потом ещё раз в Бийск на само мсэ. Тоесть это ещё примерно в 20 ку вылезет.. Так как нет транспортного сообщения между Аей и Алтайский, между Аей и Бийском.. Но им плевать..
16:30:42 19-01-2024
Тальменский район: Выползово-Забродино-Луговое-Тальменка - нет автобусного сообщения с райцентром. Раньше ходил автобус с Забродино до Тальменки, но недавно водитель умер. С другими населёнными пунктами не лучше.