Жительница Барнаула призвала отказаться от запускания шаров в небо на праздниках

Горожанка отметила, что они летят на дальние расстояния, от чего страдают птицы

05 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жительница Барнаула в социальных сетях посетовала на людей, использующих воздушные шары на праздниках. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

Горожанка отметила, что она рада видеть, как дети играют на праздниках, но её совсем не радует то, что на таких мероприятиях нередко запускают в небо гелиевые шары.

"Сколько раз писали, что эти шары летят за сотни километров и из-за них потом погибают птицы и животные", – написала автор сообщения.

Она добавила, что воспитатели в детских садах должны прививать детям любовь к природе и рассказывать о том, что подобные традиции наносят экологии вред.