Жительница Барнаула призвала отказаться от запускания шаров в небо на праздниках
Горожанка отметила, что они летят на дальние расстояния, от чего страдают птицы
05 мая 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жительница Барнаула в социальных сетях посетовала на людей, использующих воздушные шары на праздниках. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
Горожанка отметила, что она рада видеть, как дети играют на праздниках, но её совсем не радует то, что на таких мероприятиях нередко запускают в небо гелиевые шары.
"Сколько раз писали, что эти шары летят за сотни километров и из-за них потом погибают птицы и животные", – написала автор сообщения.
Она добавила, что воспитатели в детских садах должны прививать детям любовь к природе и рассказывать о том, что подобные традиции наносят экологии вред.
12:31:39 05-05-2023
Еще одна Грета Тунберг завелась, только уже в наших краях. Я вообще очень категоричен стал к высказыванию женщин, они как правило несут такую дичь что волосы поднимаются даже на спине. А что касается злости мести и всякой другой коварности которая находится внутри это воообще отдельный разговор. И у меня появилость стойкое сравнение женщин с характеристикой как - глупость. Это как если негр то обязательно воришка. Хотелось бы ошибаться но не могу найти хоть какое то опровержение.
13:01:20 05-05-2023
Гость (12:31:39 05-05-2023) Еще одна Грета Тунберг завелась, только уже в наших краях. Я... Вы не правы. Был репортаж на тему шаров. Действительно, они улетают далеко, падают в водоемы, поля..., животные... их заглатываю и погибают в мучениях. А у вас суровая необходимость запускать шары?
13:12:40 05-05-2023
Гость (13:01:20 05-05-2023) Вы не правы. Был репортаж на тему шаров. Действительно, они ... Был репортаж на тему леммингов, будто бы миллионы леммингов (это такая полярная мышь) ежегодно непонять по какой причине срывается с насиженных мест и самоубивается в ближайшем водоёме... и только недавно мы узнаём, что ради шокирующего кадра сотрудники Нейшнл Джиографик насильственно лишили жизни пару вёдур этих самых леммингов. Ибо нет у них такой привычки- самоубиваться, а байка есть.
14:30:09 05-05-2023
когда вы полетите в самолете , и в лопасть попадет связка шаров - удачи Вам ,человек!!!
15:52:26 05-05-2023
гость (14:30:09 05-05-2023) когда вы полетите в самолете , и в лопасть попадет связка ша... Вы идиотка? Я почему так уверен, что вы женского пола- вы же дремучая, необразованная, но к сожалению, допущенная до интернета базарная баба... Какие ещё "лопасти"? Вы о чём? Ликбез для домохозяек- "лопасти" есть у винтовых самолётов, с поршневыми или турбовинтовыми двигателями. Эти "лопасти", даже если яжмать пополам разрубят, даже не заметят... Может быть, вы имелив виду "лопатки", которые в реактивных и турбовинтовых моторах? И тоже мимо- даже огромная связка шаров, попадая в компрессор такого мотора не способна нанести вред лопаткам, работающим при тысячеградусной температуре- шарики тупо расплавятся, а верёвочка сгорит...
12:51:50 05-05-2023
Товарищи студенты! Не выбрасывайте в окно использованные презервативы, а то гуси давятся...
13:50:38 05-05-2023
Гость (12:51:50 05-05-2023) Товарищи студенты! Не выбрасывайте в окно использованные пре... Товарищи студенты!Проявите более чуткое отношение к гусям.
13:04:23 05-05-2023
Птицы сами ей об этом рассказали?
13:40:03 05-05-2023
Мусор тоже очень плохо влияет на природу, в 1000 раз больше. Что посоветуете с ним делать?
14:03:31 05-05-2023
Птицам просто а воздухе нужно не щёлкать клювом, а смотреть на дорогу. И не будет неприятностей с шарами.
15:32:08 05-05-2023
Гость (14:03:31 05-05-2023) Птицам просто а воздухе нужно не щёлкать клювом, а смотреть ... Вы, если не шарите, так хоть не позорьтесь. И не утруждайте себя просмотром информации по данной теме, сколько живых существ гибнет конкретно от шаров, все равно не поможет.
07:09:33 07-05-2023
ООООстрая тема)))) это как про то, что курящие наносят вред окружающим....А вот вы стоите на остановке 15 мин., и от дизельных автобусов столько хапаете в легкие, что от курящего за год! и один дизель выбросов сгорания за сутки делает равно, как все курящие Барнаула))))