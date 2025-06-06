В Барнауле девушка пыталась спасти котенка и сорвалась с 13-го этажа
Упала на крышу десятого этажа, откуда ее вызволили спасатели
06 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Ночью 6 июня с крыши многоуровневой барнаульской многоэтажки эвакуировали 19-летнюю девушку, которая пыталась спасти котенка. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
Инцидент произошел на улице Путиловской около 03:00. Со слов очевидцев, жительница многоэтажного дома пыталась достать животное, застрявшее на балконе 13-го этажа. Однако сорвалась и упала на другой уровень здания. В результате девушка оказалась на крыше 10-го этажа.
К месту происшествия приехала скорая помощь и полиция, но вызволить пострадавшую им не удалось. Ее эвакуировали спасатели, которые быстро попали на крышу с помощью мотореза.
Девушка была в сознании, но жаловалась на сильную боль в ногах. Спасатели уложили ее на вакуумные носилки и передали медикам.
12:35:37 06-06-2025
А что с котенком то?)
12:38:31 06-06-2025
Мозгов нет вообще, это ппц
13:53:17 06-06-2025
Главное котёнок не пострадал, а бабы новых баб нарожают.
19:20:53 06-06-2025
878 (13:53:17 06-06-2025) Главное котёнок не пострадал, а бабы новых баб нарожают.... Да, зоошизам удалось внедрить в сознание молодежи, что их жизнь вторична по сравнению с кошечками и собачками.
14:38:10 06-06-2025
Совсем люди одурели на кошках.
17:47:37 06-06-2025
идиотка
17:56:55 06-06-2025
напишите, пожалуйста, что она была может...ну выпивши? а то я в шоке от "ума" некоторых представительниц будущего поколения! все пропало
20:15:13 06-06-2025
Слава Всевышнему: узрел глубину сочувствия к котёнку и не допустил гибель "слегка" переборщившей спасительницы!