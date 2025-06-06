НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле девушка пыталась спасти котенка и сорвалась с 13-го этажа

Упала на крышу десятого этажа, откуда ее вызволили спасатели

06 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Ночью 6 июня с крыши многоуровневой барнаульской многоэтажки эвакуировали 19-летнюю девушку, которая пыталась спасти котенка. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел на улице Путиловской около 03:00. Со слов очевидцев, жительница многоэтажного дома пыталась достать животное, застрявшее на балконе 13-го этажа. Однако сорвалась и упала на другой уровень здания. В результате девушка оказалась на крыше 10-го этажа.

К месту происшествия приехала скорая помощь и полиция, но вызволить пострадавшую им не удалось. Ее эвакуировали спасатели, которые быстро попали на крышу с помощью мотореза.

Девушка была в сознании, но жаловалась на сильную боль в ногах. Спасатели уложили ее на вакуумные носилки и передали медикам.

Барнаул

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:35:37 06-06-2025

А что с котенком то?)

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:31 06-06-2025

Мозгов нет вообще, это ппц

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
878

13:53:17 06-06-2025

Главное котёнок не пострадал, а бабы новых баб нарожают.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:20:53 06-06-2025

878 (13:53:17 06-06-2025) Главное котёнок не пострадал, а бабы новых баб нарожают.... Да, зоошизам удалось внедрить в сознание молодежи, что их жизнь вторична по сравнению с кошечками и собачками.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:10 06-06-2025

Совсем люди одурели на кошках.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:37 06-06-2025

идиотка

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:55 06-06-2025

напишите, пожалуйста, что она была может...ну выпивши? а то я в шоке от "ума" некоторых представительниц будущего поколения! все пропало

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:13 06-06-2025

Слава Всевышнему: узрел глубину сочувствия к котёнку и не допустил гибель "слегка" переборщившей спасительницы!

  -19 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров