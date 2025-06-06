В Барнауле девушка пыталась спасти котенка и сорвалась с 13-го этажа

Упала на крышу десятого этажа, откуда ее вызволили спасатели

06 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Ночью 6 июня с крыши многоуровневой барнаульской многоэтажки эвакуировали 19-летнюю девушку, которая пыталась спасти котенка. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел на улице Путиловской около 03:00. Со слов очевидцев, жительница многоэтажного дома пыталась достать животное, застрявшее на балконе 13-го этажа. Однако сорвалась и упала на другой уровень здания. В результате девушка оказалась на крыше 10-го этажа.

К месту происшествия приехала скорая помощь и полиция, но вызволить пострадавшую им не удалось. Ее эвакуировали спасатели, которые быстро попали на крышу с помощью мотореза.

Девушка была в сознании, но жаловалась на сильную боль в ногах. Спасатели уложили ее на вакуумные носилки и передали медикам.