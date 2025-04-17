Жительница Барнаула рассказала на телеканале, как второй раз ждет возлюбленного из тюрьмы

На шоу показывают непростые судьбы женщин, ждущих своих мужчин из мест лишения свободы

17 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Виталия и Владимир / Фото: кадр из передачи "Ждули" на телеканале "Ю"

41-летняя жительница Барнаула Виталия Бабкина стала главной героиней восьмой серии третьего сезона шоу "Ждули" на телеканале "Ю", вышедшей в эфир 15 апреля. У нее двое детей: 12-летний мальчик и четырехлетняя девочка, она работает мастером маникюра.

Когда Виталии было 36 лет, она познакомилась с 43-летним Владимиром Бабкиным. Он отбывал срок в колонии № 9 в Барнауле за грабеж. Тогда ему оставалось сидеть полтора года. Спустя время мужчина сделал предложение на длительном свидании.

Через три месяца отношений Виталия заключила брак с Владимиром без благословения матери, которая не одобряла их общение. После свадьбы она узнала, что мужчина отбывает наказание не первый раз.

В 2021 году Виталия забеременела от Владимира и родила дочь. А позже узнала, что у Владимира есть другая женщина, и подала на развод.

Через год мужчина опять попал в колонию и снова начал общаться с Виталией, которая решила дать ему второй шанс. Он сделал ей предложение во второй раз.

На проект Виталия обратилась, чтобы наконец-то получить благословение матери на второй брак, который заключили в колонии.