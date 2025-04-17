Жительница Барнаула рассказала на телеканале, как второй раз ждет возлюбленного из тюрьмы
На шоу показывают непростые судьбы женщин, ждущих своих мужчин из мест лишения свободы
17 апреля 2025, 12:20, ИА Амител
41-летняя жительница Барнаула Виталия Бабкина стала главной героиней восьмой серии третьего сезона шоу "Ждули" на телеканале "Ю", вышедшей в эфир 15 апреля. У нее двое детей: 12-летний мальчик и четырехлетняя девочка, она работает мастером маникюра.
Когда Виталии было 36 лет, она познакомилась с 43-летним Владимиром Бабкиным. Он отбывал срок в колонии № 9 в Барнауле за грабеж. Тогда ему оставалось сидеть полтора года. Спустя время мужчина сделал предложение на длительном свидании.
Через три месяца отношений Виталия заключила брак с Владимиром без благословения матери, которая не одобряла их общение. После свадьбы она узнала, что мужчина отбывает наказание не первый раз.
В 2021 году Виталия забеременела от Владимира и родила дочь. А позже узнала, что у Владимира есть другая женщина, и подала на развод.
Через год мужчина опять попал в колонию и снова начал общаться с Виталией, которая решила дать ему второй шанс. Он сделал ей предложение во второй раз.
На проект Виталия обратилась, чтобы наконец-то получить благословение матери на второй брак, который заключили в колонии.
12:36:23 17-04-2025
5(.) приключение.
12:38:22 17-04-2025
дать ему второй шанс --- А потом третий, пятый, десятый)))
12:41:39 17-04-2025
бывают же такие... упорные))
13:05:58 17-04-2025
И детишек прибавка будет с каждым разом.
13:09:43 17-04-2025
до какой степени нужно себя не уважать... или слаба женщина, что лишь бы кто?
13:13:27 17-04-2025
Вот так выглядит самооценка "ниже плинтуса". Бабы что с вами не так?
18:01:00 17-04-2025
Гость (13:13:27 17-04-2025) Вот так выглядит самооценка "ниже плинтуса". Бабы что с вами... Это им Вася Шукшин своей "Калиной красной" мозги промыл.
13:14:33 17-04-2025
раньше как-то, соседи знали конечно, знакомые там, но это не афишировали.
ну не нормально это считалось.
сейчас объинкюзивились настолько, что показывают по телевизору
13:39:25 17-04-2025
Ну пусть ждет, если больше заняться нечем)
13:43:33 17-04-2025
благословение матери на второй брак, который заключили в колонии.-------😆 а потом она узнает, что у него опять другая женщина и сидит он в 15 раз, и опять разведется. А потом она даст ему третий шанс) и только после 10 шанса начнет о чем то догадываться...
14:04:14 17-04-2025
есть масть тюремная котррая бабам лапшу на уши вешает
даже в крестах случай был. Следовательшу у которой миллион дел успешных и награды особо опасный сиделец соблазнил так что она ему личный ТТ отдала и он с эти пистолетом в побег рванул из крестов. Его на внешнем периметре задержали и то случайно. Следовательша села на 7 лет, лишилась всего. Там даже фильм киношники сняли по этому эпизоду
14:21:03 17-04-2025
Куда скидываться на лечение Виталии?
15:12:03 17-04-2025
Гость (14:21:03 17-04-2025) Куда скидываться на лечение Виталии?... неизлечимо
14:33:14 17-04-2025
а где в Барнауле колония № 9? куда она ездила? что-то тут не то...
15:33:54 17-04-2025
Казак (14:33:14 17-04-2025) а где в Барнауле колония № 9? куда она ездила? что-то тут не... Тут все не то))
15:56:29 17-04-2025
Казак (14:33:14 17-04-2025) а где в Барнауле колония № 9? куда она ездила? что-то тут не... Судя по фотке с видеозвонка, от на шинке чалится.
16:14:10 17-04-2025
Казак (14:33:14 17-04-2025) а где в Барнауле колония № 9? куда она ездила? что-то тут не... В заголовке напутали. ЛИУ-1г. Барнаул