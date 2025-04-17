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Жительница Барнаула рассказала на телеканале, как второй раз ждет возлюбленного из тюрьмы

На шоу показывают непростые судьбы женщин, ждущих своих мужчин из мест лишения свободы

17 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Виталия и Владимир / Фото: кадр из передачи "Ждули" на телеканале "Ю"

41-летняя жительница Барнаула Виталия Бабкина стала главной героиней восьмой серии третьего сезона шоу "Ждули" на телеканале "Ю", вышедшей в эфир 15 апреля. У нее двое детей: 12-летний мальчик и четырехлетняя девочка, она работает мастером маникюра.

Когда Виталии было 36 лет, она познакомилась с 43-летним Владимиром Бабкиным. Он отбывал срок в колонии № 9 в Барнауле за грабеж. Тогда ему оставалось сидеть полтора года. Спустя время мужчина сделал предложение на длительном свидании.

Через три месяца отношений Виталия заключила брак с Владимиром без благословения матери, которая не одобряла их общение. После свадьбы она узнала, что мужчина отбывает наказание не первый раз. 

В 2021 году Виталия забеременела от Владимира и родила дочь. А позже узнала, что у Владимира есть другая женщина, и подала на развод.

Через год мужчина опять попал в колонию и снова начал общаться с Виталией, которая решила дать ему второй шанс. Он сделал ей предложение во второй раз.

На проект Виталия обратилась, чтобы наконец-то получить благословение матери на второй брак, который заключили в колонии.

Фото: кадр из видео / телеканал

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НОВОСТИОбщество

Барнаул мужчины и женщины телевидение

Комментарии 17

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Musik

12:36:23 17-04-2025

5(.) приключение.

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Гость

12:38:22 17-04-2025

дать ему второй шанс --- А потом третий, пятый, десятый)))

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Элен без ребят

12:41:39 17-04-2025

бывают же такие... упорные))

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Гость

13:05:58 17-04-2025

И детишек прибавка будет с каждым разом.

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Гость

13:09:43 17-04-2025

до какой степени нужно себя не уважать... или слаба женщина, что лишь бы кто?

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Гость

13:13:27 17-04-2025

Вот так выглядит самооценка "ниже плинтуса". Бабы что с вами не так?

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Гость

18:01:00 17-04-2025

Гость (13:13:27 17-04-2025) Вот так выглядит самооценка "ниже плинтуса". Бабы что с вами... Это им Вася Шукшин своей "Калиной красной" мозги промыл.

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Гость

13:14:33 17-04-2025

раньше как-то, соседи знали конечно, знакомые там, но это не афишировали.
ну не нормально это считалось.
сейчас объинкюзивились настолько, что показывают по телевизору

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Гость

13:39:25 17-04-2025

Ну пусть ждет, если больше заняться нечем)

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Гость

13:43:33 17-04-2025

благословение матери на второй брак, который заключили в колонии.-------😆 а потом она узнает, что у него опять другая женщина и сидит он в 15 раз, и опять разведется. А потом она даст ему третий шанс) и только после 10 шанса начнет о чем то догадываться...

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майор

14:04:14 17-04-2025

есть масть тюремная котррая бабам лапшу на уши вешает
даже в крестах случай был. Следовательшу у которой миллион дел успешных и награды особо опасный сиделец соблазнил так что она ему личный ТТ отдала и он с эти пистолетом в побег рванул из крестов. Его на внешнем периметре задержали и то случайно. Следовательша села на 7 лет, лишилась всего. Там даже фильм киношники сняли по этому эпизоду

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Гость

14:21:03 17-04-2025

Куда скидываться на лечение Виталии?

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Жора

15:12:03 17-04-2025

Гость (14:21:03 17-04-2025) Куда скидываться на лечение Виталии?... неизлечимо

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Казак

14:33:14 17-04-2025

а где в Барнауле колония № 9? куда она ездила? что-то тут не то...

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гость

15:33:54 17-04-2025

Казак (14:33:14 17-04-2025) а где в Барнауле колония № 9? куда она ездила? что-то тут не... Тут все не то))

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Гость

15:56:29 17-04-2025

Казак (14:33:14 17-04-2025) а где в Барнауле колония № 9? куда она ездила? что-то тут не... Судя по фотке с видеозвонка, от на шинке чалится.

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Гость

16:14:10 17-04-2025

Казак (14:33:14 17-04-2025) а где в Барнауле колония № 9? куда она ездила? что-то тут не... В заголовке напутали. ЛИУ-1г. Барнаул

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