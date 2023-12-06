Жительница Барнаула рассказала об извращенце, схватившего ее между ног за "Европой"

На незнакомце была черная шапка и серая куртка

06 декабря 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница Барнаула рассказала о том, что встретилась с извращенцем за ТРЦ "Европа". Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожанки, около 18:00 она шла за торговым центром, когда сзади подошел незнакомец и схватил ее.

"Схватил меня между ног, я развернулась, а он уже убегал. Испугалась очень", - рассказала женщина.

Она отметила, что не рассмотрела лицо напавшего, но запомнила, что на нем была черная шапка и серая куртка. С места происшествия он убежал в сторону ВДНХ.

Навстречу женщине шел мужчина, который помог ей: "Спросил нужна ли помощь, спасибо ему".

В комментариях к сообщению жительнице Барнаула посоветовали написать заявление в полицию.

Напомним, ранее примерно на этом же месте мужчина напал на девушку и надругался над ней.