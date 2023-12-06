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Жительница Барнаула рассказала об извращенце, схватившего ее между ног за "Европой"

На незнакомце была черная шапка и серая куртка

06 декабря 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жительница Барнаула рассказала о том, что встретилась с извращенцем за ТРЦ "Европа". Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожанки, около 18:00 она шла за торговым центром, когда сзади подошел незнакомец и схватил ее.

"Схватил меня между ног, я развернулась, а он уже убегал. Испугалась очень", - рассказала женщина.

Она отметила, что не рассмотрела лицо напавшего, но запомнила, что на нем была черная шапка и серая куртка. С места происшествия он убежал в сторону ВДНХ.

Навстречу женщине шел мужчина, который помог ей: "Спросил нужна ли помощь, спасибо ему".

В комментариях к сообщению жительнице Барнаула посоветовали написать заявление в полицию.

Напомним, ранее примерно на этом же месте мужчина напал на девушку и надругался над ней.

Барнаул Происшествия

Комментарии 27

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Гость

09:10:10 06-12-2023

Так уже вроденесколько месяцев назад пмсали об извращенце возле Европы. Даже вроде поймали его... Или выпустили?

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Гость

09:13:56 06-12-2023

пойду сегодня прогуляюсь может не ушел

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Гость

10:24:48 06-12-2023

Гость (09:13:56 06-12-2023) пойду сегодня прогуляюсь может не ушел ... Хочешь встретиться с ним?)

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Гость

09:15:48 06-12-2023

Черная шапка - это верный признак извращенца.

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Гость

09:20:39 06-12-2023

подбежал мужчина и схватил ее. -------- и в чем тут извращение? или недостаточно сильно схватил?

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Гость

13:22:10 06-12-2023

Гость (09:20:39 06-12-2023) подбежал мужчина и схватил ее. -------- и в чем тут извращен... А что, тебе бы понравилось, если бы тебя на улице мужик между ног пощупал?

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Гость

09:23:07 06-12-2023

ее спас мужчина, который шел навстречу. Он подошел и спросил--------- т.е. он подошел когда хватун уже убежал? и в чем спасение? а вообще там уже одну гулящую на снегу разложили, но девки продолжают там шариться в темноте. секса видимо не хватает.

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Гость

09:32:20 06-12-2023

ни чего вы не понимаете. когда мужчина видит красиву женщину, он её сразу хватает и делает счатсливою. пусть радуется.

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Марк

12:09:57 06-12-2023

Гость (09:32:20 06-12-2023) ни чего вы не понимаете. когда мужчина видит красиву женщин... Отнюдь не все такие. Уж поверь, я при виде красивой бабы, ручки не стану распускать, даже если член будет стоять, я не пошлый. И потом время такое, что по доносу любой шмары, могут укатать на долго, даже если донос ложный. Далее ты её лапаешь между ног, ей нравится, а как денег не дал, так и заявочка в полиции.

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Гость

12:23:59 06-12-2023

Марк (12:09:57 06-12-2023) Отнюдь не все такие. Уж поверь, я при виде красивой бабы, р... да шутка это была. шутка юмора. не зашло в народ, в среду. больше шутить не буду. ту все сурьезные.

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Гость

09:34:20 06-12-2023

давайте разберёмся! у кого шедший навстречу спросил - не нужна ли помощь!? у горожанки, или чёрной шапочки?

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Гость

09:48:44 06-12-2023

Гость (09:34:20 06-12-2023) давайте разберёмся! у кого шедший навстречу спросил - не нуж... у каждого.. а они вообще бесчувственные в игнор

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Гость

11:22:43 06-12-2023

чето как то, никаких формальностей, одни голословные доводы. А я вот вчера домой ехал, глянул в окно, а в левом ряду одни извращенки и извращенцы стояли в пробке. Спасло то, что правый ряд начал двигаться и ушел в даль от извращенцев. Ну и чем моя история хуже новости? Ах да, забыл, извращенцы были в черных шапках в серых тачках в серых куртках. ) )) ) ) )

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Гость

11:28:51 06-12-2023

Гость (11:22:43 06-12-2023) чето как то, никаких формальностей, одни голословные доводы.... Вывод... ты сам и есть извращенец)

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Гость

11:36:00 06-12-2023

Гость (11:28:51 06-12-2023) Вывод... ты сам и есть извращенец)... вопервых на ТЫ мы не переходили, вовторых с такими выводами - лучше в психушку. Не затягивай'те

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Гость

13:22:19 06-12-2023

Гость (11:36:00 06-12-2023) вопервых на ТЫ мы не переходили, вовторых с такими выводами ... Не могу.. там Вы уже лежите(

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Гость

12:03:00 06-12-2023

Совершенно нормальный лесбиян.

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Гость

12:06:08 06-12-2023

Не понимаю сарказма в комментариях. Это смешно что ли?

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Гость

12:28:33 06-12-2023

Гость (12:06:08 06-12-2023) Не понимаю сарказма в комментариях. Это смешно что ли?... Очень. Не смешно щас только мужикам в черных шапках...)))) А сама история звучит очень смешно и не логично. Очень сильно попахивает больной фантазией.

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Гость

13:24:27 06-12-2023

Гость (12:28:33 06-12-2023) Очень. Не смешно щас только мужикам в черных шапках...)))) А... Т.е. если вас кто-то схватит между ног, то это будет только вашей больной фантазией?

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Гость

14:00:33 06-12-2023

Гость (13:24:27 06-12-2023) Гость (12:28:33 06-12-2023) Очень. Не смешно щас тольк... не, ну может если какую особь мужского пола схватят между ног, она ( особь) отнесется одобрительно

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Гость

14:28:43 06-12-2023

Гость (14:00:33 06-12-2023) не, ну может если какую особь мужского пола схватят между но... если ты симпатичная, стройная, ноги ровные, а не как у старого кавалериста, то можешь меня хватать раза по три за день.

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Гость

14:19:08 06-12-2023

Очередной бред воспалённого сознания

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Гость

15:51:09 06-12-2023

Тропа здоровья, говорили они!

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Гость

15:57:54 06-12-2023

Судя по комментариям все особи в черных шапках и серых куртках отписались в этой теме. Тем кому очень смешно- можно представит ваших жен и любимых женщин, а может матерей на месте этой женщины. Реально не понятен саркпзм и издевки.

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Гость

16:08:37 06-12-2023

Гость (15:57:54 06-12-2023) Судя по комментариям все особи в черных шапках и серых куртк... А еще бабушек и прабабушек, теть и тещ, сестер и снох. Не надоело еще? Бабу мужик замацал, теперь весь день обсуждать будут!

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Гость

16:48:53 06-12-2023

Гость (16:08:37 06-12-2023) А еще бабушек и прабабушек, теть и тещ, сестер и снох. Не на... Для провинции - это хоть какое-то развлечение. На другие ни денег, ни ума не хватает!

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