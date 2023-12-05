Маму с ребенком сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения

05 декабря 2023, 21:10, ИА Амител

Женщину с семилетним ребенком сбили в Барнауле. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Авария произошла на проспекте Космонавтов днем 5 декабря. Женщина и ребенок переходили дорогу по пешеходному переходу в момент, когда в них врезался водитель за рулем иномарки.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также характер травм пострадавших. Проводится проверка.