Маму с ребенком сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения
05 декабря 2023, 21:10, ИА Амител
Женщину с семилетним ребенком сбили в Барнауле. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Авария произошла на проспекте Космонавтов днем 5 декабря. Женщина и ребенок переходили дорогу по пешеходному переходу в момент, когда в них врезался водитель за рулем иномарки.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также характер травм пострадавших. Проводится проверка.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики травматизма на дорогах", – сказано в сообщении прокуратуры.
21:27:08 05-12-2023
Главное правило на дороге-смотри куда идёшь-едешь!!!
21:28:41 05-12-2023
Опять вести с фронта. Никогда не кончатся.
21:34:24 05-12-2023
Вообще не смотрела по сторонам. Девочку жаль.
22:33:11 05-12-2023
Гость (21:34:24 05-12-2023) Вообще не смотрела по сторонам. Девочку жаль.... Ты совсем дебил? Пешеходы уже до середины перехода дошли, куда еще смотреть надо?! Смотреть надо было такому же дебилу за рулем, который даже не думал тормозить перед переходом. Тут хоть засмотрись по сторонам, ничего не поможет...
23:12:26 05-12-2023
Гость (21:34:24 05-12-2023) Вообще не смотрела по сторонам. Девочку жаль.... Посмотрела и налево и направо НО почему-то продолжила движение и больше не посмотрела в сторону приближающегося авто... Надеялась что остановится видимо. А водила в это время в смартфоне чего-то глядел (я лично не заметил что он тормозил заранее, как ехал так и въехал в обеих)
21:35:14 05-12-2023
Ужас! Водила слепой совсем?
22:36:55 05-12-2023
Гость (21:35:14 05-12-2023) Ужас! Водила слепой совсем?... А то что у водилы есть тормозной путь - это совсем не важно? Метров 20-30 при такой дороге. Он должен, он обязан? Почему я при переходе дороге жду, когда водилы увидят меня и остановятся, а яжематери не должны этого делать? Да еще и с ребенком! Я в шоке с вас, просто в шоке.
22:46:08 05-12-2023
Гость (22:36:55 05-12-2023) А то что у водилы есть тормозной путь - это совсем не важно?... Тормозить надо заранее перед переходом на такой дороге. Читайте ПДД. Откроете для себя много нового и интересного...
11:59:39 06-12-2023
Гость (22:46:08 05-12-2023) Тормозить надо заранее перед переходом на такой дороге. Чита... Пункт пдд будьте добры.
23:28:31 05-12-2023
Гость (22:36:55 05-12-2023) А то что у водилы есть тормозной путь - это совсем не важно?... Сейчас у пешеходов принято прямо под колёса бросаться и это касается всех а не только яжематерей... Несколько случаев у меня было когда пешеходы(особи женского пола) подходя к переходу даже по сторонам не смотрят и идут как ни в чём не бывало а мне приходилось экстренно тормозить. И ещё у них(особей женского пола) сейчас модно на пустой дороге выпереться на переход когда к нему подъезжает одно авто и в радиусе нескольких сотен метров нет других автомобилей ни в одном направлении. У них даже мысли не возникает что можно 5-10 секунд переждать чтобы машина проехала и спокойно пройти по переходу. Нет, они идут по нему как по подиуму, ничуть не ускоряя шаг а порой даже специально замедляя...
23:33:37 05-12-2023
Гость (22:36:55 05-12-2023) А то что у водилы есть тормозной путь - это совсем не важно?... Опять жертва виновата! Дорогуша, "автомобиль - источник повышенной опасности", обязанность водителя уметь предвидеть дорожную ситуацию.
00:03:45 06-12-2023
Гость (22:36:55 05-12-2023) А то что у водилы есть тормозной путь - это совсем не важно?... 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
10:29:57 06-12-2023
Гость (00:03:45 06-12-2023) 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скорост... Пункт 4.5 требует от пешехода убедиться в безопасности перехода Что-то об этом вы не вспомнили? Или это другое?)
11:13:15 06-12-2023
Гость (10:29:57 06-12-2023) Пункт 4.5 требует от пешехода убедиться в безопасности перех... Ты тупой? Женщина посмотрела, дошла уже до середины перехода. Она не могла предполагать, что за рулем тупое животное...
00:04:22 06-12-2023
Гость (22:36:55 05-12-2023) А то что у водилы есть тормозной путь - это совсем не важно?... 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу , обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
06:28:26 06-12-2023
Гость (00:04:22 06-12-2023) 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нер... Как пешеход, ты должен выполнять правила для пешехода, а не для водителя. Так вот, яжемать головкой круть-верть не сделала, убеждаясь в своей же безопасности и безопасности своего ребёнка. Скорее всего, как и ты, она знает обязанности водителя, но не знает обязанности пешехода. И с логикой не дружит. Только очень глупый пешеход переложит с себя ответственность за своё здоровье на незнакомого водителя, который помимо невнимательности может быть бухим или под наркотой. А современная пропаганда вдалбливает курям, что их обязаны пропустить. Девочку жалко.
08:46:33 06-12-2023
Гость (06:28:26 06-12-2023) Как пешеход, ты должен выполнять правила для пешехода, а не ... Только очень глупый водитель выезжая на свой зелёный непропускает того, кто едет на красный. Только очень глупый водитель не пропускает водителя на второстепенке. Только очень глупый водитель не едет по встречке.
09:16:57 06-12-2023
Гость (22:36:55 05-12-2023) А то что у водилы есть тормозной путь - это совсем не важно?... В том то и дело, что когда учат на права, всегда говорят, что знак пешеходного перехода означает, что нужно ставить скорость(не важно идёт кто-то по нему именно сейчас или нет). Отчётливо видно, что женщина огляделась по сторонам, а не шла напролом. Значит она была убеждена в безопасности своего движения.
13:37:49 06-12-2023
Гость (22:36:55 05-12-2023) А то что у водилы есть тормозной путь - это совсем не важно?... Тормозной путь у водителя в мозгах, видимо. Кто должен знать длину тормозного пути своей машины? Водитель? Или посторонний пешеход? Заранее кто должен притормаживать? Отобрать права, раз дятел такой, да и всё. Нафига дуракам машина?
22:01:05 05-12-2023
Водитель виноват, ни кто не спорит. Но как переходить дорогу и не смотреть в сторону приближающегося транспорта. Ведь так переходят огромное количество людей, я же прав пусть уступают. У водителя там может только приход начался и он вообще не осознает реальность. Посадят его и что? ПОКА НЕ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО ВАС ПРОПУСКАЮТ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ!!!
22:37:36 05-12-2023
Смотрел в телефон, щас все так ездят.
23:12:29 05-12-2023
Очень неправильный закон по которому ответственность за пешехода при пересечении неуправляемого перекрестка возложена на шофера. Пешеходы щемятся по переходам не глядя, повторяю, не глядя по сторонам. Ломятся вперед - им все обязаны. Поэтому и получаем такие трагедии. Я не снимаю ответственность с шофера- но любому челу на переходе надо понимать- шофер защищен металлом мотора и кузова, бампером, подушкой безопасности - и он в большинстве случаев останется невредим, а чел который попадет под эту махину железа останется в лучшем случае инвалидом пожизненно. Итог две сломанные человеческие судьбы: один пожизненный инвалид- другой сетки вязать две пятилетки.
08:36:49 06-12-2023
Гость (23:12:29 05-12-2023) Очень неправильный закон по которому ответственность за пеше... Закон неправильный в том смысле ,что подобных идиотов за рулём надо драть как Сидорову козу,и права поотбирать у всех ,кто так поступает.Больно лояльно у нас относятся к таким нарушениям ,потому и имеем эту наглость.Не хочешь соблюдать правила движения -ходи пешком.Вот тогда может и быть мало мальский порядок на дорогах.
08:41:50 06-12-2023
Гость (23:12:29 05-12-2023) Очень неправильный закон по которому ответственность за пеше... Тогда давай ещё и ответственность за ДТП, когда пьяный выезжает на красный на перекрёстке возложим на того, кто едет на свой зелёный. Давай ещё и ответственность за непредосиавление преимущества тому, кто едет по главной, возложим на него же. И вообще, нужно отменить правило, что скорость автомобиля не должна превышать видимость на дороге.
10:57:28 06-12-2023
Гость (23:12:29 05-12-2023) Очень неправильный закон по которому ответственность за пеше... почему то за границей водители в десятки раз меньше сбивают пешеходов на переходах. Может потому что там нарушение ПДД со смертельным исходом карается лишением прав пожизненно и штрафы такие, что без машины легко остаться. И поэтому все ездят по правилам, даже наши водители ведут там себя совершенно по другому, не летают по дорогам. Финны вон хорошо наших водителей воспитали, заодно и свой бюджет пополнили.
23:39:04 05-12-2023
Где вы видете, что во дятел тормозит? Как летел, так и летел.
06:40:00 06-12-2023
Если посмотреть ролик внимательно, то видно как гражданка водила лицом по сторонам. То есть смотрела и видела приближающийся автомобиль, но видимо рассчитывала, что она на ПП, и водитель должен ей уступить. Очевидно, что водила ехал просто чуть быстрее, чем по такой погоде позволяло бы вовремя нажать на тормоз и сократить тормозной след. Люди не хотят перестраховываться - ни пешеки, ни водятлы. Гражданка могла бы убедиться, что автомобилист ее увидел и предпринял меры к остановке ТС, чтобы ее пропустить. А безголовое существо за рулем Камри могло бы и заранее скинуть скорость увидев знак ПП, предполагая, что там МОЖЕТ появиться пешик. Но водила не стал заранее притормаживать, он спешит, он главный на этой дороге, а другие участники движения ему поровну. Хотя гражданка все же более пустоголовая - шла бы одна - да и ладно, но она же с ребенком шла, инстинкт материнский почему не работает?
07:42:13 06-12-2023
Они уже почти перешли. Там и торможения не заметно, влетел, не замедляясь. Что такое заранее снижать перед пешеходником и учитывать дорожные условия его явно не научили. Это водятл, таких на дороге не мало. Они на своем источнике повышенной опасности пока до зоны не доезжают, уверены, что правы. И там уверены, что правы, им же лучше, они сидят, а терпила лежит. Хотя вопрос спорный, терпила может и не узнал, что произошло, а водятл на зоне терпит. И на бабки влетел. А надо то было просто научиться водить, что не сложно, бабы водят и нередко без аварий
08:44:00 06-12-2023
Гость (07:45:16 06-12-2023) Тут явно никто неожиданно не выскакивал, когда они на дорогу... ] Вы ещё скажите, что нужно ездить не быстрее, чем дорогу видно!
07:45:16 06-12-2023
Тут явно никто неожиданно не выскакивал, когда они на дорогу вышли, он хрен знает где еще был. И хрен знает куда смотрел. Но знака не видел
08:58:26 06-12-2023
В капюшоне, классика. Еще одна классика пешеход всегда прав, но не всегда жив!
15:21:55 06-12-2023
Гость (08:58:26 06-12-2023) В капюшоне, классика. Еще одна классика пешеход всегда прав,... Классика для водятлов: водитель не всегда за рулём,тюрьму никто не отменял за нарушение,а там и ваш любимый туберкулёз на помощь придет.
09:02:47 06-12-2023
Водитель охреневший, вообще по моему на дорогу не смотрел,,,,вот таких баранов по городу много ездят, все в телефоне сидят, на людей по дорогам не смотрят, идиот -прав лишить таких ездаков!
09:31:10 06-12-2023
Вот в принципе и стало всё понятно, по минусам в комментариях. Большинство считает, что им обязаны и остальное не интересует. Что ж ваша жизнь, если быть правыми для вас важнее жизни и здоровья. Хоть с закрытыми глазами выбегаейте ночью на переход. Но детям внушите пожалуйста, что нужно быть крайне аккуратным на переходах
09:50:12 06-12-2023
Гость (09:31:10 06-12-2023) Вот в принципе и стало всё понятно, по минусам в комментария... Где ты тут увидел закрытые глаза на переходе? Люди осмотрелись. С закрытыми глазами летел водятел, который и не думал тормозить...
10:27:16 06-12-2023
Гость (09:50:12 06-12-2023) Где ты тут увидел закрытые глаза на переходе? Люди осмотрели... Осмотрелись и пошли, то что к ним подъезжает автомобиль они не видели т.к не было ни какой реакции. Мать вообще в капюшоне идёт. А большинство здесь это оправдывает. Подумаешь ребенок с матерью в больнице, зато они правы. А водитель плохой. Но водителя здесь ни кто и не оправдывал если посмотреть внимательно. А в правилах есть пункт, что пешеход обязан убедиться, что ему уступают. Убедилась она? Нет! Следовательно нарушила правила. Но что-то об этом ни кто не вспомнил
13:41:05 06-12-2023
Гость (09:31:10 06-12-2023) Вот в принципе и стало всё понятно, по минусам в комментария... Нет, надо вас жёстко наказывать за кривое вождение! Иначе вы так и не осознаете свою ответственность, когда садитесь за руль. Надо лишать прав, сажать в тюрьму, выписывать оргомные штрафы и т.д. Ходите пешком, раз рулить не получается.
10:17:21 06-12-2023
ПДД 4. Обязанности пешеходов. 4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
10:38:50 06-12-2023
Гость (10:17:21 06-12-2023) ПДД 4. Обязанности пешеходов. 4.5. На пешеходных переходах ... В отличие от водятлов пешики не сдают экзамен в ГИБДД, не проходят осмотр у окулиста, не сидят в железной жоповозке и тд. Пешеход имеет право быть слепым, отвернуть лицо от ветра, когда осмотрелся и вышел на переход, может даже пьяным идти, что водиле запрещено законом. Так что угомонись, умник.
11:44:25 06-12-2023
Гость (10:38:50 06-12-2023) Гость (10:17:21 06-12-2023) ПДД 4. Обязанности пешехо... Зато обязанности водителей знают наизусть, какие выборочные познания!
11:56:45 06-12-2023
Гость (11:44:25 06-12-2023) Зато обязанности водителей знают наизусть, какие выборочные ... Все проще, они знают , что водятлы ОБЯЗАНЫ уступить дорогу. Остальное им, ну короче вам по пояс будет.
10:42:34 06-12-2023
Гость (10:29:57 06-12-2023) Пункт 4.5 требует от пешехода убедиться в безопасности перех... Пешеход вполне себе может быть глухим и даже слепым. Зачеши ему про пункт 4,5 , умник!
11:20:32 06-12-2023
Гость (10:42:34 06-12-2023) Пешеход вполне себе может быть глухим и даже слепым. Зачеши ... Это вы идите и успокойте эту женщину словами "Пешеход вполне себе может быть глухим и даже слепым"
12:04:17 06-12-2023
Ну не могла она его не видеть, там такая узкая дорога, переходили они буквально 4 секунды, и уже удар, значит, он был близко, но мамаша решила, что она права, ей должны уступить, а как там на самом деле будет - неинтересно, она же права! Но в машине могут отказать тормоза, водиле может стать плохо с сердцем ( сколько случаев смертей за рулем внезапных), и ты как пешеход будешь миллион раз прав, но вот здоров? ПОЧЕМУ пешеходы не думают ТАК? Все заминусованные комментарии писались водителями, люди знают, о чем пишут, и это самые аккуратные пешеходы по жизни.
13:18:45 06-12-2023
Гость (12:04:17 06-12-2023) Ну не могла она его не видеть, там такая узкая дорога, перех... Не водителями, а водятлами. Водители знают, что перед пешеходным переходом надо притормозить, водятлы нет. Для водителя есть правило - увидел детей- удвой внимание, водятлы придавливают педаль газа. Водители чтут ПДД, водятлы бычут глазёнки в телефон. Ну и так далее в том же духе. Сегодня ребенка сбили на пешике в Алтайке. Водятлы они везде.
13:39:11 06-12-2023
Гость (12:04:17 06-12-2023) Ну не могла она его не видеть, там такая узкая дорога, перех... Дядя, СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ! когда за руль садишься. Это ты источник повышенной опасности, а не пешеходы. Следи за дорогой!!! Ворон не лови. Или выкинь права, если мозгов не хватает на нормальное вождение.
13:43:05 06-12-2023
Гость (12:04:17 06-12-2023) Ну не могла она его не видеть, там такая узкая дорога, перех... Ты чего такой упертый? Прямо баран какой-то. Явно водитель виноват. Но находятся упертые, которые пытаются вину на пешеходов переложить. Надо тебя тоже прав лишить, если они у тебя есть. С твоей-то философией, что перед тобой все должны разбегаться.
15:04:20 06-12-2023
Гость (13:43:05 06-12-2023) Ты чего такой упертый? Прямо баран какой-то. Явно водитель в... а вам в голову не приходило, что виновными могут оба???
12:39:32 07-12-2023
Гость (13:43:05 06-12-2023) Ты чего такой упертый? Прямо баран какой-то. Явно водитель в... Да где в тексте ты увидел, что прав водитель???? Написано, что можно быть тысячу раз правым, но не совсем живым, куда инстинкты деваются у людей? водила ДОЛЖЕН БЫЛ пропустить, скинуть скорость и т.д., ну так не надо надеяться, что именно так он и поступит, как должен, вариантов поведения много может быть, об этом и написано было. Нужно УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ТЕБЯ ПРОПУСКАЮТ, а потом шагать на дорогу и ребенка с собой вести. Пусть я лучше подожду , пока ТАКОЙ водила проедет, скажу ему все, что думаю (ненормативно), но я останусь при своем здоровье при потерянной минуте времени. Никогда при переходе дороги не шагну на след. полосу движения, пока не увижу, что водитель меня увидел и притормозил, или встал совсем.
13:24:17 06-12-2023
Гость (11:59:39 06-12-2023) Пункт пдд будьте добры.... 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
20:46:22 06-12-2023
Гость (13:24:17 06-12-2023) 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скорост... видела хоть раз, как лось дорогу перебегает на трассе?