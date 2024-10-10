Жительница Барнаула стала вице-миссис Вселенная 2024
Ранее она выигрывала конкурс "Миссис Россия Вселенная — 2024"
10 октября 2024, 18:36, ИА Амител
Жительница Алтайского края Наталья Чистякова заняла третье место на конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2024". Она стала второй вице-миссис. В конкурсе участвовали женщины из разных стран.
Наталья живет в Барнауле и воспитывает двух дочерей-двойняшек. Ей 44 года. Раньше она уже выигрывала конкурс "Миссис Россия Вселенная – 2024".
Наталья говорит, что участие в конкурсах красоты помогло ей справиться с депрессией после болезни и набора веса. Она очень рада, что вернулась домой с такой наградой.
Конкурс "Миссис Вселенная" проводится с 2007 года. В нем могут участвовать замужние, разведенные или овдовевшие женщины от 18 до 55 лет. В прошлом году выиграла жительница Удмуртии Елена Максимова.
20:07:07 10-10-2024
Российский конкурс, как я понял.
21:20:33 10-10-2024
Musik (20:07:07 10-10-2024) Российский конкурс, как я понял. ... Нет, не российский. Финал конкурса прошел в Южной Корее.
20:21:49 10-10-2024
Поздравления!!!!!!!
07:21:06 11-10-2024
Гость (20:21:49 10-10-2024) Поздравления!!!!!!! ... с тем, что тебя оценивают, как скаковую лошадь? не, ну если нравится, конечно...