Жительница Барнаула стала вице-миссис Вселенная 2024

Ранее она выигрывала конкурс "Миссис Россия Вселенная — 2024"

10 октября 2024, 18:36, ИА Амител

Наталья Чистякова / Фото: пресс-служба организатора конкурса

Жительница Алтайского края Наталья Чистякова заняла третье место на конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2024". Она стала второй вице-миссис. В конкурсе участвовали женщины из разных стран.

Наталья живет в Барнауле и воспитывает двух дочерей-двойняшек. Ей 44 года. Раньше она уже выигрывала конкурс "Миссис Россия Вселенная – 2024".

Наталья говорит, что участие в конкурсах красоты помогло ей справиться с депрессией после болезни и набора веса. Она очень рада, что вернулась домой с такой наградой.

Конкурс "Миссис Вселенная" проводится с 2007 года. В нем могут участвовать замужние, разведенные или овдовевшие женщины от 18 до 55 лет. В прошлом году выиграла жительница Удмуртии Елена Максимова.