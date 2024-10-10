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Жительница Барнаула стала вице-миссис Вселенная 2024

Ранее она выигрывала конкурс "Миссис Россия Вселенная — 2024"

10 октября 2024, 18:36, ИА Амител

Наталья Чистякова / Фото: пресс-служба организатора конкурса
Наталья Чистякова / Фото: пресс-служба организатора конкурса

Жительница Алтайского края Наталья Чистякова заняла третье место на конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2024". Она стала второй вице-миссис. В конкурсе участвовали женщины из разных стран.

Наталья живет в Барнауле и воспитывает двух дочерей-двойняшек. Ей 44 года. Раньше она уже выигрывала конкурс "Миссис Россия Вселенная – 2024".

Наталья говорит, что участие в конкурсах красоты помогло ей справиться с депрессией после болезни и набора веса. Она очень рада, что вернулась домой с такой наградой.

Конкурс "Миссис Вселенная" проводится с 2007 года. В нем могут участвовать замужние, разведенные или овдовевшие женщины от 18 до 55 лет. В прошлом году выиграла жительница Удмуртии Елена Максимова. 

конкурсы

Комментарии 4

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Musik

20:07:07 10-10-2024

Российский конкурс, как я понял.

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Гость

21:20:33 10-10-2024

Musik (20:07:07 10-10-2024) Российский конкурс, как я понял. ... Нет, не российский. Финал конкурса прошел в Южной Корее.

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Гость

20:21:49 10-10-2024

Поздравления!!!!!!!

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Элен без ребят

07:21:06 11-10-2024

Гость (20:21:49 10-10-2024) Поздравления!!!!!!! ... с тем, что тебя оценивают, как скаковую лошадь? не, ну если нравится, конечно...

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