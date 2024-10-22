Жительница Барнаула украла деньги с помощью кастрюль
Горожанка пыталась продать несуществующую посуду и попала под статью
22 октября 2024, 13:30, ИА Амител
49-летняя жительница Барнаула обманула ангарчанку и продала ей несуществующие кастрюли, сообщает пресс-служба судов Иркутской области.
В феврале 2024 года мошенница разместила объявление о продаже набора кастрюль. В действительности посуды у нее не было, фотографию она скачала с интернета.
Жительница Ангарска позвонила по объявлению и сказала, что хочет купить кастрюли. Злоумышленница заявила, что отправит товар транспортной компанией. Лжепродавец получила оплату в размере 8 тыс. рублей и перестала выходить на связь.
В ходе рассмотрения дела подсудимая признала вину и возместила ущерб.
Ей назначили наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
13:38:55 22-10-2024
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