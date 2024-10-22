Жительница Барнаула украла деньги с помощью кастрюль

Горожанка пыталась продать несуществующую посуду и попала под статью

22 октября 2024, 13:30, ИА Амител

Кастрюля / Фото: unsplash.com / Michal Balog

49-летняя жительница Барнаула обманула ангарчанку и продала ей несуществующие кастрюли, сообщает пресс-служба судов Иркутской области.

В феврале 2024 года мошенница разместила объявление о продаже набора кастрюль. В действительности посуды у нее не было, фотографию она скачала с интернета.

Жительница Ангарска позвонила по объявлению и сказала, что хочет купить кастрюли. Злоумышленница заявила, что отправит товар транспортной компанией. Лжепродавец получила оплату в размере 8 тыс. рублей и перестала выходить на связь.

В ходе рассмотрения дела подсудимая признала вину и возместила ущерб.

Ей назначили наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.