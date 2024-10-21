Пенсионерка из Барнаула пыталась найти работу и отдала мошенникам почти 1 млн рублей

Женщина опубликовала свое резюме в интернете — оно привлекло внимание аферистки

21 октября 2024, 07:51, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: amic.ru

70-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам почти 1 млн рублей при попытке устроиться на работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По словам потерпевшей, она опубликовала в интернете объявление о поиске работы. На резюме откликнулась женщина, которая пригласила пожилую горожанку в некую организацию. Неизвестная попросила пенсионерку зайти в личный кабинет и продиктовала промокод, который та ввела в приложении. В результате у потерпевшей списали 10 тысяч рублей.

При этом мошенница стала уверять, что возникла техническая ошибка. Чтобы ее исправить, она связала потерпевшую с "юристом", который уговорил жертву зарегистрироваться на криптовалютной площадке и перевести средства по реквизитам. Действуя по указаниям аферистов, жительница Барнаула перевела свыше 900 тысяч рублей.

Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Обстоятельства инцидента выясняются.