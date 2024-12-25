Жительница Барнаула в надежде помочь пасынку-инвестору отдала мошенникам 850 тысяч

Возбуждено уголовное дело

25 декабря 2024, 15:45, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

59-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. У нее похитили более 850 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, к горожанке пришел ее пасынок и рассказал, что ему нужно доверенное лицо для вывода с платформы денег, которые он заработал на инвестициях.

"Через некоторое время поступил звонок в мессенджере. Незнакомец попросил заявительницу включить на телефоне демонстрацию экрана и сказал, чтобы она со своего счета перевела на счет пасынка все имеющиеся денежные средства, в общей сумме более 400 тысяч рублей. Затем по указанию неизвестного жительница Барнаула оформила кредит и перевела деньги пасынку", – рассказали в полиции.

Мужчина перевел полученные деньги на указанные счета. Но потом ему на почту пришло сообщение, что на балансе недостаточно средств для их вывода с платформы. Горожанин связался с менеджером, но тот сообщил, что нужен еще один человек для выполнения тех же действий, иначе вывести деньги будет невозможно.

Барнаульцы поняли, что их обманули, и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.