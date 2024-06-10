В Барнауле на маршруты вышли новые автобусы № 10

Их купили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

10 июня 2024, 11:35, ИА Амител

Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 10 июня вышли на линию новые автобусы № 10. Долгое время этого направления не было из-за банкротства обслуживающего предприятия, но теперь горожане вновь могут ездить этим маршрутом.

С учетом пожеланий местных жителей его сформировали следующим образом:

В 2024 году власти в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" закупили 41 автобус марки НефАЗ большой вместимости. Они работают на маршрутах № 1 и 10.