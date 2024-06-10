В Барнауле на маршруты вышли новые автобусы № 10
Их купили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
10 июня 2024, 11:35, ИА Амител
Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле 10 июня вышли на линию новые автобусы № 10. Долгое время этого направления не было из-за банкротства обслуживающего предприятия, но теперь горожане вновь могут ездить этим маршрутом.
С учетом пожеланий местных жителей его сформировали следующим образом:
В 2024 году власти в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" закупили 41 автобус марки НефАЗ большой вместимости. Они работают на маршрутах № 1 и 10.
11:50:34 10-06-2024
Выделили 41 новый автобус . 10 на маршруте номер 1. 10 на маршруте номер 10. Где остальные ?
12:46:59 10-06-2024
Гость (11:50:34 10-06-2024) Выделили 41 новый автобус . 10 на маршруте номер 1. 10 на м... Нет,16 на маршруте
08:58:04 11-06-2024
добрый день ! автобус в нём красные поручни он быстро едет и на остановке не тормозит
21:09:51 10-06-2024
Гость (11:50:34 10-06-2024) Выделили 41 новый автобус . 10 на маршруте номер 1. 10 на м... Они с 1 маршрута часть перекинули на 10!
Вот нафига?! Не успели нормально начать ходить- уже опять!
11:51:22 10-06-2024
Выделили 41 новый автобус . 10 на маршруте номер 1. 10 на маршруте номер 10. Где остальные ?
11:52:04 10-06-2024
А почему так поздно выходит на линию: Время отправления с конечной «ТЦ Волна»: 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:00? Со Спартака в 5,30? Так ждали этот маршрут, а получается, как ездили на маршрутке с Солнечной поляны в центр на работу, так и будем ездить. Поменяйте, пожалуйста время начала работы маршрута с ТЦ Волна, чтобы успевать в центр к 7 часам!
12:47:31 10-06-2024
Ирина (11:52:04 10-06-2024) А почему так поздно выходит на линию: Время отправления с ко... Размечтались! Таким маршрутом надо в 5.30 отправляться!
13:07:40 10-06-2024
Ирина (11:52:04 10-06-2024) А почему так поздно выходит на линию: Время отправления с ко... Девушка, мы не в Москве , мы в Барнауле, скажите спасибо хоть этот маршрут возобновили
00:00:01 11-06-2024
гость (13:07:40 10-06-2024) Девушка, мы не в Москве , мы в Барнауле, скажите спасибо хот... Вам кожуру картофельную бросят, вы тоже спасибо скажете?
13:31:05 10-06-2024
Ирина (11:52:04 10-06-2024) А почему так поздно выходит на линию: Время отправления с ко... Может, для этого надо менять не расписание, а маршрут? Пустить автобус по Власихинской и Фурманова, например. А не в объезд через ВСЕ районы. Чего ж не через Городок и Южный пустили километры пробега наматывать?
13:51:47 10-06-2024
ворчун (13:31:05 10-06-2024) Может, для этого надо менять не расписание, а маршрут? Пусти... подскажите, а какие есть ещё варианты, что бы жителям новостроек попасть в район Черемушек, Северо-Западной и той части Ленина и близлежащих районов? Там тоже люди работают, а дети в различные секции ходят.
16:31:44 10-06-2024
Гость (13:51:47 10-06-2024) подскажите, а какие есть ещё варианты, что бы жителям новост... Подсказываю. С Ашана в вами перечисленные районы ходит трамвай. А с других новостроек надо запустить ещё один автобус, а не делать экскурсионный маршрут. И этот новый маршрут довезёт с Ашана и новостроек до Черёмушек, после чего поедет дальше на заводы, например. О такой связи надо думать, а не собрать все выселки, проехать по спальникам и двинуть на речной. Зачем?! Иначе это два пассажиропотока — до центра и до Черёмушек, все мешают друг другу и растёт недовольство.
12:46:58 10-06-2024
Администрации года плевать на жителей Власихинской, Лазурной и т.д. - экскурсионный маршрут!
19. 17, 29 угробили и открывать не собираются!"
13:56:33 11-06-2024
Гость (12:46:58 10-06-2024) Администрации года плевать на жителей Власихинской, Лазурной... Да тут больше двух едва трепыхающихся старперчика заменили на неизвестное число новых автобусов, уже обдумались, им на этот год думать хватит🤣
13:13:17 10-06-2024
Верните 19, плохие люди!!!
14:08:57 10-06-2024
29 когда заработает? Или опять перевозчика" не найдут"?
14:30:07 10-06-2024
Почему 29 еще не запустили.Работаю на горе в больнице и приходиться с пересадками ездить на работу.Каждый день теряю время и деньги.
17:28:33 10-06-2024
Возобновите автобус 17, вообще оставили Малахова- Красноармейский без прямого сообщения
21:07:39 10-06-2024
Часть автобусов с маршрута номер 1 сняли и пустили по 10? Сегодня единица хуже ходила..Интервалы намного больше.
Не надо с одно на другой автобусы перекидывать!
21:53:44 10-06-2024
Если будут с одного маршрута на другой перекидывать, то опять придется ждать по полчаса или ехать на перекладных
00:03:15 11-06-2024
С транспортом и дорогами в Барнауле беда. Некому этим хозяйством заниматься. Все заняты своим подворьем. Бардак полнейший.
06:26:26 11-06-2024
Не понял, кто купил автобусы? Город? Или частное лицо? Почему на этих новых автобусах, госномера жёлтые? Жёлтые номера означают- владелец транспортного средства не имеет гражданства РФ.. поясните!?
06:41:06 11-06-2024
Максим (06:26:26 11-06-2024) Не понял, кто купил автобусы? Город? Или частное лицо? Поче... Учи матчасть и не позорься. "Данные номера выдают на территории нашей страны с 2002 года, предоставляются они иностранцам и организациям, а также некоторым грузовым ТС, сельхоз технике, прицепам и самоходным машинам – так было сначала. После этого выдачу номеров на желтом фоне распространили на общественный транспорт и ТС, назначением которых является перевозка людей. "
17:32:24 11-06-2024
Гость (06:41:06 11-06-2024) Учи матчасть и не позорься. "Данные номера выдают на террито... с 2002 года желтые номера выдают ЛЮБОМУ транспортному средству включая автобус , трактор и т.д. В случае если владлец транспортного средства лицо не имеющее гражданства РФ!
20:32:01 11-06-2024
Гость (17:32:24 11-06-2024) с 2002 года желтые номера выдают ЛЮБОМУ транспортному средс... Желтые номера в России принадлежат автомобилям, которые перевозят пассажиров. Это могут быть маршрутки, такси, которые имеют лицензию на осуществление коммерческой деятельности. Формат такого знака — две буквы, затем — три цифры, а в правой части располагается код региона РФ.
19:50:56 11-06-2024
Опять сделали какую-то гадость нет чтобы вернуться к советской схеме где должна быть базовые развязки Урожайной, Солнечная поляна ,площадь Спартака и тому подобное а то наделали автобус весь город окутывает прокатиться экскурсия по городу. 20маршут уже пора до Павловска продлить , а то остановились на Лесном там осталось чуть-чуть