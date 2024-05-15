Жительница Барнаула выгнала ребенка с качелей, потому что он с другого двора
По ее мнению, пользоваться детской площадкой могут только те, кто живет в ее доме
15 мая 2024, 10:31, ИА Амител
Защитница детской площадки / Кадр из видео / t.me/brnl01
Жительница Барнаула устроила скандал на детской площадке. Об этом сообщили в паблике "Барнаул № 1".
Женщина "наехала" на ребенка, который хотел покачаться на качелях. По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки могут только те, кто живет в ее дворе, поэтому чужака на аттракцион она не пустила.
С сигаретой в руках она сняла парнишку с качелей и устроила ему лекцию на тему того, почему ее дочери качаться можно, а ему – нет.
10:36:34 15-05-2024
"Какая отвратительная рожа" Николай Георгиевич Мальцев, профессор, х/ф "Джентльмены удачи".
10:48:50 15-05-2024
Гость (10:36:34 15-05-2024) "Какая отвратительная рожа" Николай Георгиевич Мальцев, проф... Помнится в этом фильме была ещё интересная цитата "рожи у нас у всех хороши"😂
10:48:24 15-05-2024
Что-же вы злые то все такие, человечность совсем потеряли!
11:20:26 15-05-2024
Марина (10:48:24 15-05-2024) Что-же вы злые то все такие, человечность совсем потеряли! ... Какой духовностью постоянно кормят, такие плоды вырастают.
11:03:43 15-05-2024
Это только начало. Государство сбросило с себя заботу о детских площадках в руки жильцов. Жильцы на свои деньги их благоустраивают. А вот нашему дому при межевании земли детская площадка не досталась! И ходим мы гулять в соседний двор, и боимся, что наших детей тоже начнут гнать оттуда.
14:19:54 15-05-2024
Гость (11:03:43 15-05-2024) Это только начало. Государство сбросило с себя заботу о детс... Вот это тенденция?! всё хуже и хуже???
11:14:14 15-05-2024
По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки могут только те, кто живет в ее дворе..
Но это не ЕЁ двор!!!Это же не частный сектор,или здесь неполная инфа?Просветите.
11:44:40 15-05-2024
Гость (11:14:14 15-05-2024) По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки м... Это двор ЕЁ дома! Они за СВОИ деньги его благоустроили! К сожалению, это не редкость. Прочитайте комментарий выше.
11:49:38 15-05-2024
Гость (11:14:14 15-05-2024) По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки м...
Земельный участок,относящийся к многоквартирному дому,в долевой собственности у всех жильцов этого дома!!! Поэтому это ЕЁ двор!
13:31:47 15-05-2024
Гость (11:49:38 15-05-2024) Земельный участок,относящийся к многоквартирному дому,в ... в долевой собственности -- да ну, это ни как лифт или подъезд, земля муниципальная, в аренде жильцов. Через ЖЭУ. Ну да, аренду платят наверное жильцы только этого дома, хотя если у соседнего дома это же ЖЭУ, то не все так однозначно, может и на тех кидают
11:25:55 15-05-2024
Есть два дома. В одном за счет жильцов оборудовали площадку. Во втором зажали деньги. Но играть все дети идут на кем то оплаченную площадку. Это не должно быть так.
11:46:52 15-05-2024
сняла парнишку с качелей.
Парнишка-парень,не так ли?
Мальчик-до 14 лет,
Юноша- 14-18 лет,
Парень- 18-30 лет.
Так что "парнишке " лет 29 может было?
12:20:56 15-05-2024
Сколько минусовок.Прямо по классике:"Здесь всё вокруг колхозное-здесь всё вокруг моё!" Пора уже отвыкнуть.
14:08:28 15-05-2024
Гость (12:20:56 15-05-2024) Сколько минусовок.Прямо по классике:"Здесь всё вокруг колхоз... А вот не пора. Если бы каждый считал всё своим, то не пакостил бы. В нашем дворе тоже есть такая площадка, но у нас всего 3 детей - дошкольники. А мусору там кучи. Кто его накидал, 3х.летки что ли?
12:50:05 15-05-2024
Надо было еще накормить ребенка, злые вы. Ну сломал бы он там что-то от зависти и злости. Ребенок же.
12:58:51 15-05-2024
Но играть все дети идут на кем то оплаченную площадку. Это не должно быть так.----- вот вы ж больные... на всю голову... в дом заселяется семья с детьми, которые вашу площадку не оплачивали!!! Отслеживать и выгонять будете?🙄
13:02:11 15-05-2024
Так что "парнишке " лет 29 может было?----- нее, судя по ее физиономии, с 29-летним она б побоялась связываться))
13:57:51 15-05-2024
Гость (13:02:11 15-05-2024) Так что "парнишке " лет 29 может было?----- нее, судя по ее ... Плохо вы таких тёток знаете.
13:12:34 15-05-2024
Гость (11:03:43 15-05-2024) Это только начало. Государство сбросило с себя заботу о детс... Я вот поэтому (одна из причин) не купила квартиру хорошую в таком доме, у меня двое маленьких, выбрала дом с двором и школу под окнами
13:34:21 15-05-2024
Гость (13:12:34 15-05-2024) Я вот поэтому (одна из причин) не купила квартиру хорошую в ... А если я здесь родилась, выросла, живу. Мне что её продавать? Чушь написали.
22:26:34 15-05-2024
Гость (13:34:21 15-05-2024) А если я здесь родилась, выросла, живу. Мне что её продавать... Ну если нет желания ничего менять, то и не жалуйтесь
13:41:24 15-05-2024
Эта проблема запроектирована. Сейчас любой квартал новый возьми, дом находится со своей площадкой под магнитным ключиком. То есть попасть чужому туда уже невозможно. То же самое ждет тех людей которые захотят подойти к Оби на месте бывшего речного вокзала. Там будет все огорожено. Мы стали гостями в своем городе.Архитекторы Ау?!! ну власти не докричаться, у них иные задачи.
13:46:07 15-05-2024
ведьма старая
15:00:59 15-05-2024
Все,что касается ''ЕЕ'' дома,и ''ЕЕ'' двора.Если это не частный сектор, то ни дом, ни двор КОНКРЕТНО этой тетеньке не принадлежит.Более того,может эта тётка живёт там на муниципальных правах.Никто же не проверял.Поэтому тётку надо призвать к ответственности за САМОУПРАВСТВО!!!
15:48:28 15-05-2024
Гость (15:00:59 15-05-2024) Все,что касается ''ЕЕ'' дома,и ''ЕЕ'' двора.Если это не част... Вам необходимо подтянуть правовую грамотность! Ну, или внимательней прочитать комментарии.
15:37:30 15-05-2024
Ну, пусть потом не удивляется, если этот "парнишка" придет в этот двор ломать и крушить качели
19:24:52 15-05-2024
А дети у нас какие продвинутые стали - сразу не телефон снимать. Явна этому ребёнку не три и не пять лет.
20:47:32 15-05-2024
Если бы эти (чужие) дети относились нормально ко всему что есть во дворе никто ничего им бы не сказал. Они специально провоцируют. А что льется из их детского ротика вообще молчу.