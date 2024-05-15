Жительница Барнаула выгнала ребенка с качелей, потому что он с другого двора

По ее мнению, пользоваться детской площадкой могут только те, кто живет в ее доме

15 мая 2024, 10:31, ИА Амител

Защитница детской площадки / Кадр из видео / t.me/brnl01

Жительница Барнаула устроила скандал на детской площадке. Об этом сообщили в паблике "Барнаул № 1".

Женщина "наехала" на ребенка, который хотел покачаться на качелях. По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки могут только те, кто живет в ее дворе, поэтому чужака на аттракцион она не пустила.

С сигаретой в руках она сняла парнишку с качелей и устроила ему лекцию на тему того, почему ее дочери качаться можно, а ему – нет.