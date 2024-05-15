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Жительница Барнаула выгнала ребенка с качелей, потому что он с другого двора

По ее мнению, пользоваться детской площадкой могут только те, кто живет в ее доме

15 мая 2024, 10:31, ИА Амител

Защитница детской площадки / Кадр из видео / t.me/brnl01
Защитница детской площадки / Кадр из видео / t.me/brnl01

Жительница Барнаула устроила скандал на детской площадке. Об этом сообщили в паблике "Барнаул № 1".

Женщина "наехала" на ребенка, который хотел покачаться на качелях. По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки могут только те, кто живет в ее дворе, поэтому чужака на аттракцион она не пустила.

С сигаретой в руках она сняла парнишку с качелей и устроила ему лекцию на тему того, почему ее дочери качаться можно, а ему – нет.

Барнаул скандалы

Комментарии 28

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Гость

10:36:34 15-05-2024

"Какая отвратительная рожа" Николай Георгиевич Мальцев, профессор, х/ф "Джентльмены удачи".

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Гость

10:48:50 15-05-2024

Гость (10:36:34 15-05-2024) "Какая отвратительная рожа" Николай Георгиевич Мальцев, проф... Помнится в этом фильме была ещё интересная цитата "рожи у нас у всех хороши"😂

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Марина

10:48:24 15-05-2024

Что-же вы злые то все такие, человечность совсем потеряли!

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Гость

11:20:26 15-05-2024

Марина (10:48:24 15-05-2024) Что-же вы злые то все такие, человечность совсем потеряли! ... Какой духовностью постоянно кормят, такие плоды вырастают.

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Гость

11:03:43 15-05-2024

Это только начало. Государство сбросило с себя заботу о детских площадках в руки жильцов. Жильцы на свои деньги их благоустраивают. А вот нашему дому при межевании земли детская площадка не досталась! И ходим мы гулять в соседний двор, и боимся, что наших детей тоже начнут гнать оттуда.

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Гость

14:19:54 15-05-2024

Гость (11:03:43 15-05-2024) Это только начало. Государство сбросило с себя заботу о детс... Вот это тенденция?! всё хуже и хуже???

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Гость

11:14:14 15-05-2024

По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки могут только те, кто живет в ее дворе..
Но это не ЕЁ двор!!!Это же не частный сектор,или здесь неполная инфа?Просветите.

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Гость

11:44:40 15-05-2024

Гость (11:14:14 15-05-2024) По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки м... Это двор ЕЁ дома! Они за СВОИ деньги его благоустроили! К сожалению, это не редкость. Прочитайте комментарий выше.

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Гость

11:49:38 15-05-2024

Гость (11:14:14 15-05-2024) По мнению горожанки, пользоваться благами детской площадки м...
Земельный участок,относящийся к многоквартирному дому,в долевой собственности у всех жильцов этого дома!!! Поэтому это ЕЁ двор!

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Гость

13:31:47 15-05-2024

Гость (11:49:38 15-05-2024) Земельный участок,относящийся к многоквартирному дому,в ... в долевой собственности -- да ну, это ни как лифт или подъезд, земля муниципальная, в аренде жильцов. Через ЖЭУ. Ну да, аренду платят наверное жильцы только этого дома, хотя если у соседнего дома это же ЖЭУ, то не все так однозначно, может и на тех кидают

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Гость

11:25:55 15-05-2024

Есть два дома. В одном за счет жильцов оборудовали площадку. Во втором зажали деньги. Но играть все дети идут на кем то оплаченную площадку. Это не должно быть так.

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Старик.

11:46:52 15-05-2024

сняла парнишку с качелей.
Парнишка-парень,не так ли?
Мальчик-до 14 лет,
Юноша- 14-18 лет,
Парень- 18-30 лет.
Так что "парнишке " лет 29 может было?

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Гость

12:20:56 15-05-2024

Сколько минусовок.Прямо по классике:"Здесь всё вокруг колхозное-здесь всё вокруг моё!" Пора уже отвыкнуть.

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Гость

14:08:28 15-05-2024

Гость (12:20:56 15-05-2024) Сколько минусовок.Прямо по классике:"Здесь всё вокруг колхоз... А вот не пора. Если бы каждый считал всё своим, то не пакостил бы. В нашем дворе тоже есть такая площадка, но у нас всего 3 детей - дошкольники. А мусору там кучи. Кто его накидал, 3х.летки что ли?

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Гость

12:50:05 15-05-2024

Надо было еще накормить ребенка, злые вы. Ну сломал бы он там что-то от зависти и злости. Ребенок же.

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Гость

12:58:51 15-05-2024

Но играть все дети идут на кем то оплаченную площадку. Это не должно быть так.----- вот вы ж больные... на всю голову... в дом заселяется семья с детьми, которые вашу площадку не оплачивали!!! Отслеживать и выгонять будете?🙄

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Гость

13:02:11 15-05-2024

Так что "парнишке " лет 29 может было?----- нее, судя по ее физиономии, с 29-летним она б побоялась связываться))

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Гость Я

13:57:51 15-05-2024

Гость (13:02:11 15-05-2024) Так что "парнишке " лет 29 может было?----- нее, судя по ее ... Плохо вы таких тёток знаете.

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Гость

13:12:34 15-05-2024

Гость (11:03:43 15-05-2024) Это только начало. Государство сбросило с себя заботу о детс... Я вот поэтому (одна из причин) не купила квартиру хорошую в таком доме, у меня двое маленьких, выбрала дом с двором и школу под окнами

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Гость

13:34:21 15-05-2024

Гость (13:12:34 15-05-2024) Я вот поэтому (одна из причин) не купила квартиру хорошую в ... А если я здесь родилась, выросла, живу. Мне что её продавать? Чушь написали.

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Гость

22:26:34 15-05-2024

Гость (13:34:21 15-05-2024) А если я здесь родилась, выросла, живу. Мне что её продавать... Ну если нет желания ничего менять, то и не жалуйтесь

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Гость

13:41:24 15-05-2024

Эта проблема запроектирована. Сейчас любой квартал новый возьми, дом находится со своей площадкой под магнитным ключиком. То есть попасть чужому туда уже невозможно. То же самое ждет тех людей которые захотят подойти к Оби на месте бывшего речного вокзала. Там будет все огорожено. Мы стали гостями в своем городе.Архитекторы Ау?!! ну власти не докричаться, у них иные задачи.

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Гость

13:46:07 15-05-2024

ведьма старая

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Гость

15:00:59 15-05-2024

Все,что касается ''ЕЕ'' дома,и ''ЕЕ'' двора.Если это не частный сектор, то ни дом, ни двор КОНКРЕТНО этой тетеньке не принадлежит.Более того,может эта тётка живёт там на муниципальных правах.Никто же не проверял.Поэтому тётку надо призвать к ответственности за САМОУПРАВСТВО!!!

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Гость

15:48:28 15-05-2024

Гость (15:00:59 15-05-2024) Все,что касается ''ЕЕ'' дома,и ''ЕЕ'' двора.Если это не част... Вам необходимо подтянуть правовую грамотность! Ну, или внимательней прочитать комментарии.

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Гость

15:37:30 15-05-2024

Ну, пусть потом не удивляется, если этот "парнишка" придет в этот двор ломать и крушить качели

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Гость

19:24:52 15-05-2024

А дети у нас какие продвинутые стали - сразу не телефон снимать. Явна этому ребёнку не три и не пять лет.

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Гость

20:47:32 15-05-2024

Если бы эти (чужие) дети относились нормально ко всему что есть во дворе никто ничего им бы не сказал. Они специально провоцируют. А что льется из их детского ротика вообще молчу.

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