Жительница Барнаула заявила, что получила химический ожог, когда забирала посылку
По словам горожанки, все ее вещи были залиты неизвестным веществом
15 сентября 2023, 23:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула заявила о том, что она получила химический ожог, когда ходила забирать посылку на Ozon. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожанки, она пришла на ПВЗ, и вещи, которые ей выдали, были мокрыми. От покупки она отказалась, а когда села в машину, почувствовала сильное жжение.
Клиентка ПВЗ предупредила горожан о том, что нужно быть внимательными, забирая свои заказы.
08:13:17 16-09-2023
Нужно закрыть все озоны вайберисы алиэкспрессы... Импорозампещение, значит импортозамещение. Не только чинушам страдать, на местном автопроме