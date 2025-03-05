Жительница Белгородской области не стала говорить с губернатором, решив, что он мошенник
Вячеслав Гладков проводил выборочные обзвоны жителей
05 марта 2025, 19:00, ИА Амител
Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора Вячеслава Гладкова за мошеннический. Глава региона заявил, что женщина проявила бдительность и поступила правильно. Об этом сообщает РИА Новости.
Вячеслав Гладков пояснил, что периодически связывается с гражданами, у которых завершились ремонтные работы, чтобы лично контролировать процесс восстановления поврежденного жилья.
Однако одна из собеседниц усомнилась в "подлинности" губернатора и отказалась продолжать разговор.
"Поздравляю вас, что вы Гладков, губернатор Белгородской области. А я музыкант. И слышу, что вы не Гладков. До свидания", – сказала она.
Позже женщина извинилась, однако губернатор убежден, что ее осторожность была оправданной, потому что "мошенников очень много" и лишний раз перестраховаться "абсолютно очевидно правильно".
"Не переживайте даже, что вы так отреагировали. Спасибо вам большое", – заверил Гладков.
19:03:34 05-03-2025
Представляю, что она ему ответила и куда отправила
19:09:20 05-03-2025
Позорище
Довели народ
Ни кто ни кому не верит
19:12:50 05-03-2025
Не дай Бог, в телефоне на губернатора нарваться.
11:58:12 06-03-2025
Гость (19:12:50 05-03-2025) Не дай Бог, в телефоне на губернатора нарваться.... ага, с вашего счета идет финансирование страны 404, надо срочно перевести все деньги на безопасный счет
23:44:53 05-03-2025
Ну, сразу раскусила ...
09:51:14 06-03-2025
Кругом одно жульё. Да и Гладков не святой.
11:34:57 06-03-2025
Правильно решила.
11:42:06 06-03-2025
Гость (11:34:57 06-03-2025) Правильно решила. ... телефон сохранила? мало ли.
13:55:48 06-03-2025
так так можно любого послать далеко, а потом оправдаться что на мошенника похож )