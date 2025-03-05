Жительница Белгородской области не стала говорить с губернатором, решив, что он мошенник

Вячеслав Гладков проводил выборочные обзвоны жителей

05 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора Вячеслава Гладкова за мошеннический. Глава региона заявил, что женщина проявила бдительность и поступила правильно. Об этом сообщает РИА Новости.

Вячеслав Гладков пояснил, что периодически связывается с гражданами, у которых завершились ремонтные работы, чтобы лично контролировать процесс восстановления поврежденного жилья.

Однако одна из собеседниц усомнилась в "подлинности" губернатора и отказалась продолжать разговор.

"Поздравляю вас, что вы Гладков, губернатор Белгородской области. А я музыкант. И слышу, что вы не Гладков. До свидания", – сказала она.

Позже женщина извинилась, однако губернатор убежден, что ее осторожность была оправданной, потому что "мошенников очень много" и лишний раз перестраховаться "абсолютно очевидно правильно".