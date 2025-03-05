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Жительница Белгородской области не стала говорить с губернатором, решив, что он мошенник

Вячеслав Гладков проводил выборочные обзвоны жителей

05 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора Вячеслава Гладкова за мошеннический. Глава региона заявил, что женщина проявила бдительность и поступила правильно. Об этом сообщает РИА Новости.

Вячеслав Гладков пояснил, что периодически связывается с гражданами, у которых завершились ремонтные работы, чтобы лично контролировать процесс восстановления поврежденного жилья.

Однако одна из собеседниц усомнилась в "подлинности" губернатора и отказалась продолжать разговор.

"Поздравляю вас, что вы Гладков, губернатор Белгородской области. А я музыкант. И слышу, что вы не Гладков. До свидания", – сказала она.

Позже женщина извинилась, однако губернатор убежден, что ее осторожность была оправданной, потому что "мошенников очень много" и лишний раз перестраховаться "абсолютно очевидно правильно".

"Не переживайте даже, что вы так отреагировали. Спасибо вам большое", – заверил Гладков.

Губернаторы забавные истории Мошенники Белгородская область

Комментарии 9

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Гость

19:03:34 05-03-2025

Представляю, что она ему ответила и куда отправила

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Гость

19:09:20 05-03-2025

Позорище
Довели народ
Ни кто ни кому не верит

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Гость

19:12:50 05-03-2025

Не дай Бог, в телефоне на губернатора нарваться.

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бгг

11:58:12 06-03-2025

Гость (19:12:50 05-03-2025) Не дай Бог, в телефоне на губернатора нарваться.... ага, с вашего счета идет финансирование страны 404, надо срочно перевести все деньги на безопасный счет

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Кхм...

23:44:53 05-03-2025

Ну, сразу раскусила ...

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Гость

09:51:14 06-03-2025

Кругом одно жульё. Да и Гладков не святой.

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Гость

11:34:57 06-03-2025

Правильно решила.

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Musik

11:42:06 06-03-2025

Гость (11:34:57 06-03-2025) Правильно решила. ... телефон сохранила? мало ли.

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Гость

13:55:48 06-03-2025

так так можно любого послать далеко, а потом оправдаться что на мошенника похож )

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