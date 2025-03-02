Жительница Бийска лишилась 65 тысяч рублей, пытаясь "обезопасить" их

Женщина перевела деньги мошенникам, представившимся "сотрудниками разных ведомств"

02 марта 2025, 15:26, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

55-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников. Как рассказали в МУ МВД России "Бийское", она перевела 65 тысяч рублей на "сохранный счет".

Через мессенджер бийчанке позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником сотового оператора и сообщил, что ее номер якобы передан другому человеку. По его словам, все можно было исправить, если женщина предоставит паспортные данные и номер СНИЛС. Взволнованная горожанка продиктовала всю запрашиваемую информацию, включая код из СМС.

"Однако в скором времени на нее обрушился шквал звонков. Неизвестные представлялись сотрудниками разных ведомств, но суть диалога сводилась к одному", – сказано в публикации.

"Сотрудники" утверждали, что мошенники взломали ее личный кабинет на "Госуслугах" и оформили доверенность на получение кредитов. Чтобы защитить свои деньги, пенсионерке предложили перевести их на "сохранный счет". Доверившись злоумышленникам, она сняла 65 тысяч рублей в банкомате и отправила их по продиктованным реквизитам.

Только дома женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Она сообщила о случившемся в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.