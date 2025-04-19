Жительница Бийска перешла по ссылке от незнакомца и задолжала 26 тысяч рублей

Женщина обратилась в полицию

19 апреля 2025, 14:13, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Бийска оказалась в списке должников микрофинансовой организации после перехода по ссылке от незнакомца, сообщили в МВД Алтайского края.

38-летняя женщина искала работу в интернете: изучала разные сайты и откликалась на вакансии.

"В мессенджере ей пришло сообщение с неизвестного номера. Соискательница подумала, что это от потенциального работодателя и перешла по ссылке, приложенной в письме", – рассказали в полиции.

В итоге горожанке начали приходить SMS-уведомления об одобрении займов, однако она изначально не придала этому никакого значения.

Спустя какое-то время женщине пришло сообщение о просроченной задолженности. Она проверила кредитную историю и убедилась, что на ее имя кто-то оформил два займа в МФО на 26 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.