Жительница Бийска перешла по ссылке от незнакомца и задолжала 26 тысяч рублей
Женщина обратилась в полицию
19 апреля 2025, 14:13, ИА Амител
Жительница Бийска оказалась в списке должников микрофинансовой организации после перехода по ссылке от незнакомца, сообщили в МВД Алтайского края.
38-летняя женщина искала работу в интернете: изучала разные сайты и откликалась на вакансии.
"В мессенджере ей пришло сообщение с неизвестного номера. Соискательница подумала, что это от потенциального работодателя и перешла по ссылке, приложенной в письме", – рассказали в полиции.
В итоге горожанке начали приходить SMS-уведомления об одобрении займов, однако она изначально не придала этому никакого значения.
Спустя какое-то время женщине пришло сообщение о просроченной задолженности. Она проверила кредитную историю и убедилась, что на ее имя кто-то оформил два займа в МФО на 26 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.
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