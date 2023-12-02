Жительница Бийска пожаловалась на дорогое отопление в теплом ноябре

По словам горожанки, ей придется заплатить за тепло 3,4 тысячи рублей

02 декабря 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница Бийска пожаловалась на высокие цены за отопление в чате СГК "Бийск", сообщает "БР".

Горожанка рассказала, что квитанцию за тепло принесли ей 1 декабря, хотя раньше такого не было. При этом сумма за теплый ноябрь оказалась больше, чем за октябрь: 3,4 тыс. рублей против 3,3 тыс. соответственно.

"Это как так? А в морозы? Мы будем оплачивать по 7 тысяч рублей?" – возмутилась она, а следом и другие пользователи.

Напомним, в ноябре для Алтайского края утвердили предельный рост тарифов ЖКХ в 2024 году.