Жительница Бийска пожаловалась на дорогое отопление в теплом ноябре
По словам горожанки, ей придется заплатить за тепло 3,4 тысячи рублей
02 декабря 2023, 18:20, ИА Амител
Фото: amic.ru
Жительница Бийска пожаловалась на высокие цены за отопление в чате СГК "Бийск", сообщает "БР".
Горожанка рассказала, что квитанцию за тепло принесли ей 1 декабря, хотя раньше такого не было. При этом сумма за теплый ноябрь оказалась больше, чем за октябрь: 3,4 тыс. рублей против 3,3 тыс. соответственно.
"Это как так? А в морозы? Мы будем оплачивать по 7 тысяч рублей?" – возмутилась она, а следом и другие пользователи.
Напомним, в ноябре для Алтайского края утвердили предельный рост тарифов ЖКХ в 2024 году.
18:42:34 02-12-2023
Барнаул. Аналогично. Включили подачу тепла в квартире вообще, перекрыли краны, красота. Ещё и проветривание ежедневное. Ведь морозов, как таковых, ещё не было. Экономить не придется.
18:48:34 02-12-2023
Стабильность наш осознанный выбор
18:59:28 02-12-2023
Сколько топлива нам купили за столько и заплатим
19:40:52 02-12-2023
Горожанка рассказала, что квитанции за тепло принесли ей 1 декабря, хотя раньше такого не было. - какого такого? Всегда приносят квитанции в это время. А позвонить в УК или поставщикам услуги слабо? Надо сразу на амис?
20:17:59 02-12-2023
У нас еще дороже! Вы не представляете,сколько стоит отопление в Курьинском районе.
20:23:53 02-12-2023
Хватит ныть! Из - за таких в холоде сидим, всё перекрыли. Субсидии вам дают, так вы или пропиваете или детей - внуков содержите
13:17:36 03-12-2023
Гость (20:23:53 02-12-2023) Хватит ныть! Из - за таких в холоде сидим, всё перекрыли. Су... А мы только успевали проветривать. Так как и на улице плюсовая температуры, и батареи раскаленные! Дома жара! Еще и плати за этот дурдом.
21:49:01 02-12-2023
Власти утвердили индексацию тарифов "коммуналки" на предстоящие годы. В июле 2024 года они в среднем должны вырасти на 9,8%. В Алтайском крае установили средний показатель роста платежей на уровне 9,3%, предельно допустимое отклонение от этого значения по отдельным муниципалитетам составит 4,9%. т.е. допустимо более 12%. "Ставить сегодня рекорды на повышении тарифов на услуги ЖКХ, пожалуй, не самое лучшее время. Но наше правительство как будто живет в параллельном от людей мире. Одной рукой повышают путем индексации меры соцподдержки, другой – минусуют эти плюсы ростом тарифа и еще прихватывают из семейного кошелька. Разве это забота о благосостоянии наших граждан?" – рассуждает Александр Терентьев. Ситуацию усугубляет не только рекордная планка. Правительство разрешает регионам превышать средний уровень индексации. Допускаются отклонения, в результате которых в отдельных муниципалитетах рост тарифов может доходить до 15-20% и даже выше. "Это людоедское, запредельное повышение, которое "сжирает" весь эффект от индексации пенсий, зарплат, пособий. Так, пенсии неработающих пенсионеров, которые в 2024 году повысят лишь на 7,5%, не угонятся за тарифами. Повышение МРОТ на 18,5% также по большей части будет "съедено" ростом в жилищно-коммунальном хозяйстве. Доходы людей опять уйдут в ноль, если не в минус. Такая бешеная индексация в жилищно-коммунальном хозяйстве сводит на нет меры соцподдержки", – отметил Сергей Миронов.
23:04:26 02-12-2023
Бийчанин (21:49:01 02-12-2023) Власти утвердили индексацию тарифов "коммуналки" на предстоя... 78 процентов населения это всё устраивает и они хотят дальше также
23:21:45 02-12-2023
А в тёплом октябре квитанции не удивили? 2й месяц уже удивляемся. На улице не холодно, а батареи горяченные как в морозы. Барнаул.
00:20:25 03-12-2023
Надо же и за новый мост как-то деньги в бюджет загребать. Понимать надо.
08:59:26 03-12-2023
гость (00:20:25 03-12-2023) Надо же и за новый мост как-то деньги в бюджет загребать. По... Еще один альтернативноодаренный… На новый путепровод (это не мост, это путепровод) дал деньги федеральный центр из федерального бюджета. СГК, которая дает тепло в дома - частная компания. Какая связь между апельсином и Волгой?
12:23:39 03-12-2023
Гость (08:59:26 03-12-2023) гость (00:20:25 03-12-2023... Вы мне объясните, те кто здесь плюсы и минусы расставляют. Комментатор выше какую то чушь написал в теме про оплату тепла в квартирах - мол так власти отбивают деньги за «мост». Ему объяснили, что он путает понятия из разных наук, что это никак не может быть связано между собой. По фактам. Однако, ему Вы плюсуете, мне поставили минусы. Мне, по честному, наплевать) но мне интересна сама ваша логика, исходя из каких соображений вы это делаете?
13:21:30 03-12-2023
Гость (12:23:39 03-12-2023) Вы мне объясните, те кто здесь плюсы и минусы расставляют. К... Кого вы спрашиваете? Среди комментаторов амика полно бывших двоечников, которые не соображают, о чем им пишут.
07:33:45 03-12-2023
Смысл, что то писать, будет бензин 100р, будем брать, камуналка будет дорожать, будем платить. Просто колбаски меньши купим
09:38:12 03-12-2023
Счастье (23:21:45 02-12-2023) А в тёплом октябре квитанции не удивили? 2й месяц уже удивля... А у нас В г Алейске и батареи чуть тёплые и тариф за отопление не малый 3.278 руб вот и платим зимой по 7000 тыс за тепло за ноябрь насчитали 3.281 р и как вам такое
10:52:28 03-12-2023
а в пос. прутской,микрорайон"Северный", дом№4,кв.метр обошелся в 100 рубликов. т.е. квартира 60 квадратов-6000. как вам такое художество от коммунальщиков?
12:05:24 04-12-2023
Центральное отопление во многих странах мира отсутствует, как Великобритания, Германия, Япония, Франция, Исландия и Финляндия...Но само отопление присутствует. Хозяин сам решает сколько, зачем и когда. Может и нам так сделать? В любом случае, это будет лучше,чем разводить жуликов.