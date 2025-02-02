Жительница Бийска решила помочь маме своей подруги и украла с ее карты 27 тысяч рублей

Девушка должна была сходить в аптеку

02 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Жительница Бийска взяла карту матери своей знакомой, чтобы сходить в аптеку, однако решила оставить женщину и без лекарств, и без денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

44-летняя жительница Целинного района приехала в Бийск, чтобы навестить родственников. После встречи с дочерью она вместе с подругой отправилась к племяннице. Хозяйка дома накрыла стол, гости начали застолье.

Однако вскоре женщина почувствовала себя плохо и попросила знакомую дочери сходить в аптеку за лекарствами. Для оплаты она дала свою банковскую карту и назвала пин-код.

"Вскоре девушка вернулась. Сказав, что торговая точка не работает, положила на стол платежное средство и ушла. На следующий день женщина проверила баланс карты и обнаружила, что на счету не хватает 27 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Сразу после этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали 26-летнюю девушку, которая призналась в краже. Она рассказала, что вместо того, чтобы пойти в аптеку, пошла к банкомату и сняла деньги, которые потратила на развлечения.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.