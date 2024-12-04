Жительница Бийска украла в баре два телефона и попалась полиции

В отношении горожанки возбудили уголовное дело

04 декабря 2024, 14:23, ИА Амител

Фото: Paul Hanaoka / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали подозреваемую в хищении телефонов в баре, сообщили в МВД Алтайского края.

"Молодые люди отдыхали в питейном заведении большой компанией. В течение вечера к ним за столик периодически подсаживались новые знакомые. Ближе к закрытию две посетительницы обнаружили пропажу своих смартфонов и обратились в полицию", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска установили и поймали подозреваемую в краже. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 39-летняя горожанка. Женщина во всем созналась.

До задержания он успела продать один телефон. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.