Жительница Иванова наживается на имени умершего модельера Зайцева

Женщина открыла фирму от его имени и продаёт детскую одежду

19 мая 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Иванова зарабатывает на имени умершего модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщает Mash.

Горожанка обратилась к Зайцеву при жизни, чтобы открыть в городе музей его имени, а чтобы продавать сувениры, убедила модельера стать соучредителем. Формальности решили, но музей не открыли якобы из-за пандемии.

В прошлом году Зайцев узнал, что женщина зарегистрировала магазин под названием "Слава Зайцев Kids", пошёл в суд, но не успел довести дело до конца.

У поверенного модельера кончился срок доверенности, сын Зайцева в наследство вступит не скоро, а жительница Иванова уверяет, что ни о каком музее речи не было.