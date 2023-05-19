Жительница Иванова наживается на имени умершего модельера Зайцева
Женщина открыла фирму от его имени и продаёт детскую одежду
19 мая 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительница Иванова зарабатывает на имени умершего модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщает Mash.
Горожанка обратилась к Зайцеву при жизни, чтобы открыть в городе музей его имени, а чтобы продавать сувениры, убедила модельера стать соучредителем. Формальности решили, но музей не открыли якобы из-за пандемии.
В прошлом году Зайцев узнал, что женщина зарегистрировала магазин под названием "Слава Зайцев Kids", пошёл в суд, но не успел довести дело до конца.
У поверенного модельера кончился срок доверенности, сын Зайцева в наследство вступит не скоро, а жительница Иванова уверяет, что ни о каком музее речи не было.
21:49:10 19-05-2023
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