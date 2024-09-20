Жительница Норильска прилетела в отпуск на Алтай посмотреть 13 спектаклей фестиваля

Динара Ахметзянова — фанатка Василия Шукшина и мечтала прилететь на его родину уже давно

20 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Жительница Норильска Динара Ахметзянова / Фото: amic.ru

Жительница Норильска Динара Ахметзянова специально прилетела в отпуск в Барнаул, чтобы посмотреть все спектакли театрального фестиваля "Здравствуйте, люди!" по произведениям Василия Шукшина, который стартовал в театре драмы 18 сентября 2024 года. Об этом Динара рассказала корреспонденту amic.ru во время церемонии открытия фестиваля, которая проходила в сквере у театра.

По словам "женщины с Севера", она с детства мечтала побывать на Алтае и и на родине Шукшина. С произведениями Василия Макаровича гостья познакомилась в 12 лет, когда жила в Узбекистане. С тех пор считает себя его фанаткой. Первый прочитанный рассказ - "Сельские жители". Впечатление от него помнит до сих пор.

Сейчас Динара работает на предприятии "Норильск-Авиа". Увидела в соцсетях анонс о фестивале в далеком Барнауле и решила наконец исполнить свою мечту - съездить на родину любимого писателя. А заодно посмотреть все 13 спектаклей фестиваля "Здравствуйте, люди!". В Барнаул она добиралась с пересадками через Новосибирск. Денег на мечте Динара не экономила. В Барнауле "театралка" сняла квартиру. К слову, ее владелец также фанат Шукшина и планирует посетить фестиваль.

"С детства для меня Василий Макарович – ориентир по жизни. Не приехать на фестиваль спектаклей по его произведениям я просто не могла. К тому же я очень давно хотела приехать на родину Шукшина, а тут все срослось. Невероятным стечением обстоятельств анонс фестиваля выпал мне при просмотре ленты в социальной сети. Я решила, что это знак. И вот я здесь. Посмотрю все спектакли, съезжу в Сростки, поучаствую в других мероприятиях фестивальной программы. У вас на Алтае тут шикарная погода, очень тепло. Идеальный отпуск для меня", – рассказала amic.ru Динара Ахметзянова.

Напомним, театральный фестиваль по произведениям В.М. Шукшина "Здравствуйте, люди!.." проводится в Алтайском крае раз в 5 лет, в год юбилея Василия Макаровича, начиная с 2019 года. В этом году он приурочен к 95-летию Василия Шукшина и впервые организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль продлится с 18 по 27 сентября. На театральный форум приехало около 400 гостей из театров разных городов России: Санкт-Петербурга, Луганска, Хабаровска, Казани и других. Также выступит театр из Казахстана и коллективы из Алтайского края. Всего зрителям покажут 13 спектаклей по произведениям алтайского писателя.