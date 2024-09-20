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Жительница Норильска прилетела в отпуск на Алтай посмотреть 13 спектаклей фестиваля

Динара Ахметзянова — фанатка Василия Шукшина и мечтала прилететь на его родину уже давно

20 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Жительница Норильска Динара Ахметзянова / Фото: amic.ru
Жительница Норильска Динара Ахметзянова / Фото: amic.ru

Жительница Норильска Динара Ахметзянова специально прилетела в отпуск в Барнаул, чтобы посмотреть все спектакли театрального фестиваля "Здравствуйте, люди!" по произведениям Василия Шукшина, который стартовал в театре драмы 18 сентября 2024 года. Об этом Динара рассказала корреспонденту amic.ru во время церемонии открытия фестиваля, которая проходила в сквере у театра.

По словам "женщины с Севера", она с детства мечтала побывать на Алтае и и на родине Шукшина. С произведениями Василия Макаровича гостья познакомилась в 12 лет, когда жила в Узбекистане. С тех пор считает себя его фанаткой. Первый прочитанный  рассказ - "Сельские жители". Впечатление от него помнит до сих пор.

Сейчас Динара работает на предприятии "Норильск-Авиа". Увидела в соцсетях анонс о фестивале в далеком Барнауле и решила наконец исполнить свою мечту - съездить на родину любимого писателя. А заодно посмотреть все 13 спектаклей фестиваля "Здравствуйте, люди!". В Барнаул она добиралась с пересадками через Новосибирск. Денег на мечте Динара не экономила. В Барнауле "театралка" сняла квартиру. К слову, ее владелец также фанат Шукшина и планирует посетить фестиваль.

"С детства для меня Василий Макарович – ориентир по жизни. Не приехать на фестиваль спектаклей по его произведениям я просто не могла. К тому же я очень давно хотела приехать на родину Шукшина, а тут все срослось. Невероятным стечением обстоятельств анонс фестиваля выпал мне при просмотре ленты в социальной сети. Я решила, что это знак. И вот я здесь. Посмотрю все спектакли, съезжу в Сростки, поучаствую в других мероприятиях фестивальной программы. У вас на Алтае тут шикарная погода, очень тепло. Идеальный отпуск для меня", – рассказала amic.ru Динара Ахметзянова.

Напомним, театральный фестиваль по произведениям В.М. Шукшина "Здравствуйте, люди!.." проводится в Алтайском крае раз в 5 лет, в год юбилея Василия Макаровича, начиная с 2019 года. В этом году он приурочен к 95-летию Василия Шукшина и впервые организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль продлится с 18 по 27 сентября.  На театральный форум приехало около 400 гостей из театров разных городов России: Санкт-Петербурга, Луганска, Хабаровска, Казани и других. Также выступит театр из Казахстана и коллективы из Алтайского края. Всего зрителям покажут 13 спектаклей по произведениям алтайского писателя.

Открытие театрального фестиваля по произведениям Василия Шукшина

"Надо подлечить душу". На Алтае открыли театральный фестиваль по творчеству Шукшина

Церемония открытия прошла у театра драмы, а первым спектаклем стал "Дитенок мой"
НОВОСТИКультура

культура театр

Комментарии 2

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Гость

10:16:43 20-09-2024

Красиво жить не запретишь...

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Иван

19:47:09 20-09-2024

И кто это?
Зачем нам это знать?

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