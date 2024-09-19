"Надо подлечить душу". На Алтае открыли театральный фестиваль по творчеству Шукшина

Церемония открытия прошла у театра драмы, а первым спектаклем стал "Дитенок мой"

19 сентября 2024, 13:05, Вячеслав Кондаков

Театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!" / Фото: Екатерина Смолихина

Торжественная церемония открытия второго Всероссийского фестиваля спектаклей по произведениям Василия Шукшина "Здравствуйте, люди!" прошла 18 сентября в Алтайском краевом театре драмы. На протяжении десяти дней на его сцене театры со всех уголков страны покажут спектакли по произведениям нашего великого земляка. Открыл фестиваль губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Вместе с ним на церемонии побывал и amic.ru.

"Шукшин не теряет актуальности"

Фестиваль продлится до 27 сентября. В этом году он приурочен к 95-летию Василия Шукшина и впервые организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также большую поддержку, в том числе финансовую, оказало правительство Алтайского края.

Впервые театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!" прошел пять лет назад. Тогда на сцене драмтеатра свои работы по прозе Василия Шукшина показали семь коллективов. В этом году масштаб фестиваля заметно вырос. На театральный форум приехали около 400 гостей из театров разных городов России: Санкт-Петербурга, Луганска, Хабаровска, Казани и других. Также выступит театр из Казахстана и коллективы из Алтайского края.

Открыли фестиваль постановкой "Дитенок мой". Автор пьесы – драматург из Белоруссии Дмитрий Богославский. В ней рассказывается о судьбе матери великого режиссера и писателя – Марии Куксиной-Шукшиной. Пьеса и эскиз по ней стали победителями двухлетней драматургической лаборатории "Шукшин. Миф и реальность". Это первые в истории российской сцены пьеса и спектакль о семье писателя и режиссера.

Перед началом показа на сцене драмтеатра к зрителям обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он уверен, что интерес к творчеству Василия Шукшина в нашей стране только растет.

"Его произведения спустя десятки лет не теряют актуальности. Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" проводится почти полвека, а кинофестиваль в этом году был организован в 26-й раз. Уверен, что и у театрального фестиваля большое будущее. Желаю его участникам и зрителям получить удовольствие от погружения в шукшинский мир, от творческой атмосферы и общения, от нашего Алтая!" – отметил Виктор Томенко.

"Мы делаем большую работу"

Накануне старта фестиваля в сквере возле театра драмы прошла небольшая постановка, которая позволила окунуться зрителям в эпоху 60-х и 70-х – пик творческой активности Василия Шукшина. В течение часа артисты театра драмы читали стихи, прозу, а также пели песни. Все это сопровождалось аккомпанементом Барнаульского духового оркестра.

Также перед жителями и гостями города выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Она уверена, что нынешний фестиваль – не последний. Конкурсную программу выбирали почти из 40 спектаклей. Однако руководство драмтеатра и Министерства культуры отобрало самые интересные и яркие. Такое большое количество спектаклей по произведениям нашего земляка говорит о том, что Шукшин как никогда актуален.

"Его нет с нами уже 50 лет. Но и за пределами своей жизни Шукшин продолжает работать – своими книгами, фильмами, словом. Я уверена, что все мы, сохраняя память о Василии Макаровиче, делаем общее, важное, нужное дело, большую духовную работу, которая укрепит нас и сохранит для будущих поколений", – уверена Елена Безрукова.

Также с приветственным словом к зрителям обратилась директор театра драмы Любовь Березина. Она поблагодарила за поддержку правительство Алтайского края, Министерство культуры, коллектив театра, без которых проведение фестиваля было бы невозможным.

"У нас замечательная команда, потому что без команды мы, конечно, ничего бы не могли сделать. Я не устаю повторять, что Шукшин лечит душу, а сегодня нам это очень важно. Поэтому всем огромное спасибо, а фестивалю – в добрый путь", – отметила Любовь Березина.

Кстати, во время фестиваля рядом с театром драмы будет работать выставка, где можно будет познакомиться с городами, которые принимают участие в мероприятии.

Какие спектакли покажут?

"Здравствуйте, люди!" примет около 400 гостей из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, Мотыгино, Луганска, Тамбова, Бийска и г. Туркестана Республики Казахстан. За десять фестивальных дней зрители увидят 13 спектаклей на основной, экспериментальной и малой сценах театра. Все спектакли будут по произведениям Шукшина. Какие-то из них – по конкретным произведениям, например, "Калина красная".

На Алтай также приехали драматический театр "На Литейном" и молодежный театр "На Фонтанке" (Санкт-Петербург), Хабаровский краевой театр драмы и Мотыгинский драматический театр с "Калиной красной", Луганский академический русский драматический театр им. Павла Луспекаева со "Светлыми душами", а также наши соседи – Бийский драмтеатр с постановкой "Странные люди".

Кроме того, в Барнауле можно будет посмотреть музыкально-хореографический спектакль "Жил человек" Государственного молодежного ансамбля "Алтай". Постановка пользуется большой популярностью у жителей края.

Также в краевой столице можно будет посмотреть спектакль Музыкально-драматического театра им. Р. Сейтметова (Республика Казахстан). Ради участия в фестивале они специально поставили комедию по произведениям Василия Шукшина "Деревенские рассказы". Вся постановка будет на русском языке.

Помимо спектаклей, зрителей ждут различные тематические мероприятия. В частности, представят еще четыре новые пьесы современных авторов, осмысляющих судьбу Василия Шукшина. Две пьесы зрители увидят в виде эскиза спектакля, две – в формате читок.