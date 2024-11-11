Жительница Новоалтайска отдала за "флюорографию" 237 тыс. рублей
Женщину обманули мошенники
11 ноября 2024, 14:10, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
66-летней пенсионерке предложили пройти флюорографию, после чего с ее счета исчезли все деньги. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пострадавшей позвонила по телефону неизвестная женщина и представилась сотрудницей поликлиники. Она предложила пенсионерке пройти плановую флюорографию. Чтобы записаться на обследование, нужно было якобы скачать онлайн-приложение на телефон. Женщина выполнила все инструкции, после чего с ее накопительного счета исчезло 237 тыс. рублей.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
14:25:24 11-11-2024
Флюорография девять на двенадцать с наивной подписью «на память»
16:25:15 11-11-2024
вроде ее бесплатно делают? Скажите куда деньги занести?
16:39:58 11-11-2024
А ведь в таком возрасте еще работают. И в школах тоже. Чему такие научат?
16:57:33 11-11-2024
Народ исполнительный, делает что скажут, не используя мозги.
Мне в красном банке говорят "поставьте наше приложение", а я отвечаю: "нет не хочу", а она смотрит рыбьими глазами и спрашивает "почему не хотите?". Потому что не твое дело.