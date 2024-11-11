Жительница Новоалтайска отдала за "флюорографию" 237 тыс. рублей

Женщину обманули мошенники

11 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

66-летней пенсионерке предложили пройти флюорографию, после чего с ее счета исчезли все деньги. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пострадавшей позвонила по телефону неизвестная женщина и представилась сотрудницей поликлиники. Она предложила пенсионерке пройти плановую флюорографию. Чтобы записаться на обследование, нужно было якобы скачать онлайн-приложение на телефон. Женщина выполнила все инструкции, после чего с ее накопительного счета исчезло 237 тыс. рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".