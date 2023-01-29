Жительница Новоалтайска взяла кредит, чтобы "обезопасить" себя от другого займа

Мошенники "развели" её на 500 тысяч рублей под надуманным предлогом

29 января 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

30-летняя жительница Новоалтайска стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю.

Горожанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что на её имя оформили кредит, а обезопасить себя она может, если возьмёт другой кредит и переведёт деньги.

Девушка выполнила все указания афериста и отправила ему 500 тысяч рублей. Потом поняла, что стала жертвой мошенника и пошла в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".