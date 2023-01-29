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Жительница Новоалтайска взяла кредит, чтобы "обезопасить" себя от другого займа

Мошенники "развели" её на 500 тысяч рублей под надуманным предлогом

29 января 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

30-летняя жительница Новоалтайска стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю.

Горожанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что на её имя оформили кредит, а обезопасить себя она может, если возьмёт другой кредит и переведёт деньги.

Девушка выполнила все указания афериста и отправила ему 500 тысяч рублей. Потом поняла, что стала жертвой мошенника и пошла в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".

 

Комментарии 2

  • Каждый день одно и тоже.
    29 января, Гость   Ответить
  • Где посадки мошенников и, главное, массовое освещение в СМИ этого? Чтобы другим мошенникам было не повадно. Хотя бы местным... Понятно что те кто из украины (где живут только ангелы и перед которыми преклоняется весь запад) годами мошенничество поставлено на поток. Я, кстати, еще и 5-7 лет назад писал, что в основном мошенничество идет оттуда (почти всегда был слышен характерный акцент), но тут люди называли меня украинофобом. Признаете теперь?
    29 января, Гость   Ответить
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