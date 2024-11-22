Жительница Новосибирска добивается наказания врачей за смерть дочери уже пять лет

Уголовное дело прекратили за истечением срока давности

22 ноября 2024, 15:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница Новосибирска Яна Рейн на протяжении пяти лет добивается наказания виновных в смерти дочери. Однако расследование уголовного дела прекратили. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

23 декабря 2018 года у семилетней Алисы Савиной ночью поднялась температура.

Утром мать девочки вызвала врача. Педиатр поставил диагноз ОРЗ и назначил лечение противовирусными препаратами. Однако вечером температура у ребенка поднялась выше 39 градусов и долго не сбивалась.

"Я вызвала скорую. Она приехала через два часа, ребенку стало уже лучше. Фельдшер посмотрел, убедил, что причин для госпитализации нет, просто нужно следить за температурой. Прошел день. Лучше не становилось. В среду утром я опять вызвала врача из поликлиники. Он осмотрел Алису, сказал, что ухудшений нет, а значит, антибиотик давать не нужно. Вечером у ребенка вновь поднялась температура. Я дала жаропонижающие", – вспоминает мама.

Ночью Алисе стало хуже. В три часа ночи Яна проснулась и услышала, что дочь тяжело дышит. По ее словам, при попытке измерить температуру электронный градусник показывал 42 градуса и выключался. Женщина позвонила в скорую. Осмотрев ребенка, они вызвали бригаду реанимации. Чтобы увезти девочку в больницу, ее пришлось стабилизировать в течение полутора часов.

В приемном покое мать и дочь провели больше 30 минут. Врач послушала ребенка, измерила давление и села заполнять бумаги.

"Алиса была в сознании, лежала на кушетке в коридоре, я гладила ее по голове, держала ее ручки, чтобы она катетер не выдернула. Потом у дочки начались судороги. Только тогда врач позвала медсестру, которая схватила Алису и унесла в реанимацию", – рассказывает Яна.

Девочка умерла через две недели. Врачи говорили матери, что она в коме, и по всем признакам у ребенка отек головного мозга. Однако в больнице не было МРТ и КТ, чтобы провести диагностику и верно поставить диагноз. По словам Яны, это был главный аргумент врачей, почему они не смогли оказать Алисе помощь.

Нужный аппарат в больнице появился после смерти ребенка, когда Яна создала петицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Врачам предъявили обвинение, по делу провели три экспертизы.

"Медицинская помощь и медицинское обследование были оказаны несвоевременно и не в полном объеме. Проведенный анализ выявил принципиально значимые недостатки и дефекты в оказании медицинской помощи, нарушение тактики и методики при оказании медицинской помощи ребенку. Дефекты оказания медицинской помощи состоят в косвенной причинно-следственной связи с наступлением смерти, выразившись в форме бездействия", – говорится в экспертизе.

Было установлено, что Алиса умерла не от ОРЗ, а от менингоэнцефалита, острой язвы желудка. Но за смерть девочки никто не ответил: дело прекратили за истечением срока давности по нереабилитирующим обстоятельствам. Врачи не понесли наказания, однако Яна до сих пор ходит по судам. За время следствия издержки по уголовному делу превысили 500 тыс. рублей.

Суда решил удовлетворить заявление на выплату средств, однако Следственный комитет самостоятельно рассчитал сумму компенсации за юридические услуги. Она составила 24 тыс. рублей. Однако эта сумма не покрывает даже одной десятой расходов. Яна собирается обжаловать решение в суде.