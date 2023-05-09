Жительница Новосибирска нашла перед гаражом снаряд для пушки

Полиция выясняет, откуда появился снаряд и кто его принёс

09 мая 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Новосибирска нашла перед гаражом снаряд с головным взрывателем для пушки, которые ставят на БМП или БТР-82. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Горожанка пришла к гаражу на улице 2-й Портовой, начала расчищать территорию вокруг и нашла странный предмет, завёрнутый в марлю. Оказалось, что это снаряд.

Его забрали на экспертизу. Сотрудники полиции выясняют, откуда взялся боеприпас и кто его оставил.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на территорию авиазавода упал неизвестный дрон.