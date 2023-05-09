Жительница Новосибирска нашла перед гаражом снаряд для пушки
Полиция выясняет, откуда появился снаряд и кто его принёс
09 мая 2023, 20:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительница Новосибирска нашла перед гаражом снаряд с головным взрывателем для пушки, которые ставят на БМП или БТР-82. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Горожанка пришла к гаражу на улице 2-й Портовой, начала расчищать территорию вокруг и нашла странный предмет, завёрнутый в марлю. Оказалось, что это снаряд.
Его забрали на экспертизу. Сотрудники полиции выясняют, откуда взялся боеприпас и кто его оставил.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске на территорию авиазавода упал неизвестный дрон.
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