Жительница Новосибирска отсудила у роддома 1 млн рублей за травму таза

Девушка при этом намерена добиваться пересмотра решения

21 июня 2025, 17:44, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com.

Жительница Новосибирска Алена Кантур отсудила у роддома миллион рублей за травму после родов, сообщает "КП-Новосибирск".

На девятом месяце беременности сибирячка столкнулась с сильными болями. УЗИ выявило симфизит – расхождение костей таза. Девушке экстренно назначили кесарево сечение, операцию провели 25 апреля 2023 года.

"Было дико больно, но врачи отвечали, что это выдумки. Врач-акушер торопилась и не стала звать травматолога, решила сама выдавить ребенка, стала давить локтями на грудь и таз. Я родила здорового мальчика и потеряла сознание, очнулась уже на койке в палате реанимации. Врач пришла и потребовала встать, за полтора часа расходиться. Через боль я встала, кое-как собрала вещи и доковыляла в родовую палату из реанимации", – рассказала сибирячка.

При этом ей было плохо, не было аппетита и сильно тошнило. На четвертые сутки Алену и вовсе выписали домой. После этого она не могла ходить, лежала в позе "лягушки" и колола сильные обезболивающие, пока с малышом помогала мать.

Через две недели УЗИ показало расхождение лонного сочленения на 29 мм. В частной клинике врач сказал, что девушку рано поставили на ноги, ей должны были назначить бандаж и наблюдать в стационаре, пока лонная кость срастется. В итоге Алене понадобилась операция по установке титановой пластины.

После этого она еще месяц провела в постели и еще один месяц ходила на костылях, а реабилитацию проходит до сих пор.

Алена подала иск к больнице, бывшему врачу и областному Минздраву, а также обратилась в Санкт-Петербургское бюро судебно-медицинской экспертизы, которое выявило нарушения со стороны врачей.

Суд в итоге присудил в ее пользу 2 млн рублей, но больница вину отрицала и обжаловала решение, добившись снижения компенсации до 1 млн.

"На суде представители больницы говорили, что я якобы сама занималась спортом после родов и сама себе все сломала, но доказать свои слова не смогли. На самом деле сломали мою жизнь: я не могу бегать, прыгать, родить смогу только через два года и только с помощью кесарева сечения. На фоне проблем со здоровьем от меня ушел муж, меня поддерживают мама и мои друзья. Пластина у меня на всю жизнь", – посетовала сибирячка.

Она намерена добиваться пересмотра решения и обратиться в СК.

Также девушка рассказала, что после скандала принимавшего у нее роды врача уволили, но она устроилась на работу в частную клинику.