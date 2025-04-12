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Жительница Новосибирска развелась с мужем и похудела на 22 кг

Мария Малютина занимается с тренером и строго следит за питанием

12 апреля 2025, 20:15, ИА Амител

Фото: Мария Малютина / "КП-Новосибирск"
Фото: Мария Малютина / "КП-Новосибирск"

34-летняя жительница Новосибирска Мария Малютина после развода похудела на 22 кг. О своем новом образе жизни она рассказала "КП-Новосибирск".

По словам сибирячки, с лишним весом она борется с 18 лет, но попытки были неправильные и непостоянные, из-за чего она толстела еще больше.

Когда Мария вышла замуж и начала планировать детей, у нее было ожирение второй степени. В пике она весила 117 кг. Это было обусловлено в том числе стрессом, сидячей работой и малоподвижным образом жизни.

Супругу не нравилась ее фигура и периодически он говорил, что Марии нужно похудеть. Хотя и жесткого буллинга, по словам женщины, с его стороны не было.

Впоследствии Мария развелась с мужем и твердо решила скинуть вес. Уже больше года она не ест свинину, а также практически не употребляет еду с белым сахаром. "В основном в рационе куриное мясо... Если хочется сладкого – в ход идут продукты и напитки с сахарозаменителем", – отметила сибирячка.

Так она сбросила 12 кг. А потом пошла в фитнес-клуб и за 14 месяцев занятий с тренером скинула еще 10.

По словам Марии, сейчас вес уходит медленно, так жир замещается мышцами. Но она продолжает держать дефицит калорий и следить за количеством жиров.

Следующая ее цель – стать более подтянутой и весить 75 кг.

Новосибирская область здоровое питание

Комментарии 10

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Гость

20:34:22 12-04-2025

Какая классная новость, а я работу поменял и похудел на 10 кг, я звезда Сибири

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Шинник

21:00:58 12-04-2025

пропаганда "развода" ?

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Sic semper tyrannis

21:22:24 12-04-2025

Кажется при разводе она еще скинула сразу килограмм 80 балласта из своей жизни

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Гость

22:24:53 12-04-2025

Ещё страшнее стала
Хоть и сдулась малёха.

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Элен без ребят

13:02:17 13-04-2025

Гость (22:24:53 12-04-2025) Ещё страшнее сталаХоть и сдулась малёха.... предпочитаете колобков?

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Ира

23:21:43 12-04-2025

А я похудела и развелась🤣

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Гость

11:47:31 13-04-2025

Ира (23:21:43 12-04-2025) А я похудела и развелась🤣... С чем Вас и поздравляем.

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Элен без ребят

13:16:12 13-04-2025

молодец!
вот только один вопрос: а зачем он на ней вообще женился, если сразу комплекция не устраивала?

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Гость

09:34:32 14-04-2025

Элен без ребят (13:16:12 13-04-2025) молодец! вот только один вопрос: а зачем он на ней вообщ... залет по пьяни

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Гость

09:50:37 14-04-2025

Ну так понятно. С питанием посложнее сразу стало.

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