Жительница Новосибирска развелась с мужем и похудела на 22 кг

Мария Малютина занимается с тренером и строго следит за питанием

12 апреля 2025, 20:15, ИА Амител

Фото: Мария Малютина / "КП-Новосибирск"

34-летняя жительница Новосибирска Мария Малютина после развода похудела на 22 кг. О своем новом образе жизни она рассказала "КП-Новосибирск".

По словам сибирячки, с лишним весом она борется с 18 лет, но попытки были неправильные и непостоянные, из-за чего она толстела еще больше.

Когда Мария вышла замуж и начала планировать детей, у нее было ожирение второй степени. В пике она весила 117 кг. Это было обусловлено в том числе стрессом, сидячей работой и малоподвижным образом жизни.

Супругу не нравилась ее фигура и периодически он говорил, что Марии нужно похудеть. Хотя и жесткого буллинга, по словам женщины, с его стороны не было.

Впоследствии Мария развелась с мужем и твердо решила скинуть вес. Уже больше года она не ест свинину, а также практически не употребляет еду с белым сахаром. "В основном в рационе куриное мясо... Если хочется сладкого – в ход идут продукты и напитки с сахарозаменителем", – отметила сибирячка.

Так она сбросила 12 кг. А потом пошла в фитнес-клуб и за 14 месяцев занятий с тренером скинула еще 10.

По словам Марии, сейчас вес уходит медленно, так жир замещается мышцами. Но она продолжает держать дефицит калорий и следить за количеством жиров.

Следующая ее цель – стать более подтянутой и весить 75 кг.