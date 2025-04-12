Жительница Новосибирска развелась с мужем и похудела на 22 кг
Мария Малютина занимается с тренером и строго следит за питанием
12 апреля 2025, 20:15, ИА Амител
34-летняя жительница Новосибирска Мария Малютина после развода похудела на 22 кг. О своем новом образе жизни она рассказала "КП-Новосибирск".
По словам сибирячки, с лишним весом она борется с 18 лет, но попытки были неправильные и непостоянные, из-за чего она толстела еще больше.
Когда Мария вышла замуж и начала планировать детей, у нее было ожирение второй степени. В пике она весила 117 кг. Это было обусловлено в том числе стрессом, сидячей работой и малоподвижным образом жизни.
Супругу не нравилась ее фигура и периодически он говорил, что Марии нужно похудеть. Хотя и жесткого буллинга, по словам женщины, с его стороны не было.
Впоследствии Мария развелась с мужем и твердо решила скинуть вес. Уже больше года она не ест свинину, а также практически не употребляет еду с белым сахаром. "В основном в рационе куриное мясо... Если хочется сладкого – в ход идут продукты и напитки с сахарозаменителем", – отметила сибирячка.
Так она сбросила 12 кг. А потом пошла в фитнес-клуб и за 14 месяцев занятий с тренером скинула еще 10.
По словам Марии, сейчас вес уходит медленно, так жир замещается мышцами. Но она продолжает держать дефицит калорий и следить за количеством жиров.
Следующая ее цель – стать более подтянутой и весить 75 кг.
20:34:22 12-04-2025
Какая классная новость, а я работу поменял и похудел на 10 кг, я звезда Сибири
21:00:58 12-04-2025
пропаганда "развода" ?
21:22:24 12-04-2025
Кажется при разводе она еще скинула сразу килограмм 80 балласта из своей жизни
22:24:53 12-04-2025
Ещё страшнее стала
Хоть и сдулась малёха.
13:02:17 13-04-2025
Гость (22:24:53 12-04-2025) Ещё страшнее сталаХоть и сдулась малёха.... предпочитаете колобков?
23:21:43 12-04-2025
А я похудела и развелась🤣
11:47:31 13-04-2025
Ира (23:21:43 12-04-2025) А я похудела и развелась🤣... С чем Вас и поздравляем.
13:16:12 13-04-2025
молодец!
вот только один вопрос: а зачем он на ней вообще женился, если сразу комплекция не устраивала?
09:34:32 14-04-2025
Элен без ребят (13:16:12 13-04-2025) молодец! вот только один вопрос: а зачем он на ней вообщ... залет по пьяни
09:50:37 14-04-2025
Ну так понятно. С питанием посложнее сразу стало.