Жительница Новосибирска спасла грача со сломанным крылом
Врачам пришлось ампутировать конечность
14 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Жительница Новосибирска Валерия Саломатова спасла грача со сломанным крылом, сообщает "КП-Новосибирск".
10 мая на даче в СНТ "Яблонька" сибирячка заметила раненую птицу, которая не могла улететь. Она сняла ее с дерева, посадила в коробку и отвезла в ветклинику.
Врачи диагностировали застарелый перелом и некроз, крыло ампутировали.
Птицу назвали Гавриком, поначалу держали дома в клетке и выгуливали по квартире. Но из-за тесноты в однокомнатной квартире и опасений за домашних крысят ему решили найти новый дом.
"Мы пролечили Гаврика от паразитов, дали объявления в соцсетях. Откликнулась семья, которая давно спасает птиц, они живут в частном доме и держат птичник на участке. Грачи должны жить в вольере на выгуле, в конце мая мы передали им птицу", – рассказала девушка.
21:33:05 14-06-2025
Молодец