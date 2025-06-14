Жительница Новосибирска спасла грача со сломанным крылом

Врачам пришлось ампутировать конечность

14 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Aleksey Kuzmichev / unsplash.com

Жительница Новосибирска Валерия Саломатова спасла грача со сломанным крылом, сообщает "КП-Новосибирск".

10 мая на даче в СНТ "Яблонька" сибирячка заметила раненую птицу, которая не могла улететь. Она сняла ее с дерева, посадила в коробку и отвезла в ветклинику.

Врачи диагностировали застарелый перелом и некроз, крыло ампутировали.

Птицу назвали Гавриком, поначалу держали дома в клетке и выгуливали по квартире. Но из-за тесноты в однокомнатной квартире и опасений за домашних крысят ему решили найти новый дом.